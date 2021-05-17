Особенности национального отдыха

Российский туристический бизнес радостно потирает руки: цены на летний отдых внутри страны по сравнению с прошлым сезоном выросли на 30%, а в некоторых отелях стоимость размещения увеличилась более чем в два раза. Авиакомпании тоже резко подняли цены. Черноморские курорты, прежде всего в Краснодарском крае и Крыму, уже сегодня забиты туристами, а вскоре, как обещают очевидцы, берег там и вовсе будет напоминать отдых советского времени, когда коврики на пляжах были придвинуты один к одному и яблоку негде было упасть. Дефицит мест размещения подтверждают и туроператоры, многие из которых приостановили бронирование, так как наиболее популярные отели у моря раскуплены вплоть до октября.

«Если успеете забронировать сейчас, то проживание в июле-августе в Крыму в пятизвездочном отеле Mriya Resort & SPA будет стоить 52 тысячи рублей в сутки с завтраком. Гранд-отель “Геленджик” (Краснодарский край) в новом высоком сезоне стоит 42 тысячи рублей в сутки. Будете брать? Потом свободных номеров может не остаться» — примерно по таким ценам сегодня предлагается отдых в наиболее качественных отелях страны в пик летнего сезона. В России не так много гостиниц, которые можно сравнить по уровню сервиса с европейскими, поэтому те туристы, кто привык к довольно дорогому зарубежному отдыху, сегодня сталкиваются с дефицитом. В том же Крыму и на Черноморском побережье Кавказа номера в отелях с высоким уровнем сервиса стоят примерно от 20 тыс. до 50–60 тыс. рублей за сутки. «Еще несколько лет назад отечественные отельеры не выставляли таких цен. Сейчас у продавцов есть возможность поднимать цены. Кроме того, представители гостиничной индустрии вынуждены соблюдать введенные во время борьбы с распространением коронавируса ограничения. Все это требует дополнительных затрат и отражается на ценовой политике», — поясняет вице-президент инвестиционной компании QBF Максим Федоров.

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