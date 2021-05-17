Подавляюще большинство японцев против проведения Олимпиады в Токио

Подавляющие большинство жителей Японии категорически против проведения Олимпиады в Токио летом этого года на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорят данные социологического опроса, проведённого газетой Asahi Shimbun daily.

Так, 43% участников опроса признались, что хотят полной отмены Игр, а 40% – переноса Олимпиада на более поздний срок. При этом поддерживают проведение предстоящих летних Игр всего 14% респондентов. Если Олимпиада всё-таки пройдёт в установленные сроки, то 59% респондентов заявили, что её надо проводить без зрителей на трибунах.

Как отметили журналисты издания, опрос показал, что наблюдается рост негативного отношения к летней Олимпиаде со стороны жителей Страны восходящего солнца. Например, месяц назад против выступали 35% опрошенных, а 34% хотели дальнейшей отсрочки.

Между тем организаторы Олимпиады утверждают, что жёсткие антиковидные меры, в том числе регулярное тестирование спортсменов и запрет на иностранных болельщиков, позволят максимально минимизировать риски.

Напомним, в марте стало известно, что правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на соревнования Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио ради предотвращения распространения коронавируса.

При этом ещё в декабре группа специалистов под руководством членов правительства, которой было поручено разработать меры по COVID-19 для Олимпийских игр, заявляла, что зарубежные зрители могут пользоваться общественным транспортом и освобождаться от 14-дневного карантина, если они прибыли из стран с относительно небольшим количеством заражений коронавирусом. Ожидалось, что в Японию приедут около одного 1 млн зарубежных зрителей.

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Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры с 24 августа по 5 сентября. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, однако было перенесена из-за пандемии коронавируса.

Перенос Олимпиады на один год уже привел к тому, что стоимость проведения Игр выросла как минимум до 1,64 трлн иен (15 млрд долл.), оргкомитет ожидал получить 90 млрд иен (828 млн долл.) от продажи билетов.

