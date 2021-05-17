Правительство России и Центробанк помогут с доступностью «длинных денег»

Центробанк вместе с правительством России утвердил план действий («дорожную карту»), цель которого - появление доступных денег, которые можно было бы вкладывать в предприятия с длительным сроком окупаемости.

План предполагает создание новых и расширение возможностей применения существующих финансовых инструментов. В частности, предполагается ввести многоголосые привилегированные акции, увеличить долю привилегированных акций в уставном капитале акционерных обществ, развивать акционерные соглашения и механизм SPAC (специализированных компаний по целевым слияниям и поглощениям для облегчения выхода на биржу) по российскому праву, а также финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через цифровой факторинг.

Ряд пунктов этого плана войдут в разрабатываемый Банком России план мероприятий по реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Правительство и Банк России создадут специальную рабочую группу под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В состав рабочей группы войдут представители правительства, Банка России и экспертного сообщества. Она будет иметь статус консультативного органа в рамках деятельности по реализации новой «дорожной карты».