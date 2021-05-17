Прогноз погоды: россиянам обещают тяжёлое лето

Погода в этом году на всей территории Русской равнины очень непредсказуемая. Возможно синоптики плохо работают, но пока ни один из их долгосрочных прогнозов себя не оправдал. Но, мы всё равно внимательно изучаем последние новости с метеосводками и верим им или надеемся на лучше, если прогноз нам не нравится.

В этом году мы слышали уже несколько вариантов погоды на предстоящий летний сезон. Сейчас же метеорологи обещают россиянам тяжёлое лето. Что они вкладывают в этом понятие – будем разбираться. Возможно погода все три месяца будет невыносимо жаркой, как сейчас, может холодной и дождливой, а возможно грянут ураганы на суши и буря на море.

Погода в июне. Предварительный прогноз синоптиков

Первый месяц календарного лета начнётся уже через каких-то две недели. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, июнь стартует с относительно стабильной, ровной погоды. Но стабильность эта заключается в ливневых дождях и грозах, которые накроют практически всю страну.

Так, в Москве средняя температура в июне составит плюс 25-26, а тёплые и солнечные дни будут сменяться грозами, шквалистым ветром, затяжными дождями. Таким образом, фактически весь июнь столицу будет заливать.

Санкт-Петербург в начале лета никого особо не удивит климатической обстановкой – всё, как и всегда: немного солнца, много осадков, умеренно тепло (+20-22), иногда жарко – плюс 25-30 около 10-12 градусов выше нуля по ночам. А вот шквалистого ветра пока не прогнозируют.

Впрочем, от этого июнь не станет менее тяжёлым, в частности, в СПб возможны резкие перепады атмосферного давления, что создаст ужасный дискомфорт даже для крепких и здоровых молодых людей.

На Урале будет относительно тепло для этого времени года и для этого региона – откровенно холодных дней не предвидится. А вот дожди будут и тут, так что зонты не убирайте слишком уж далеко.

Морские курорты России накроет сильная жара. Например, в Крыму и в Анапе и Геленджике будет плюс 30 минимум, и это в тени. На солнце же на градусниках может быть и выше плюс 40. Июньский зной будут смягчать ливневые дожди, хоть и редкие, по заверениям синоптиков. При этом в городе-курорте Сочи ожидается более комфортная погода – плюс 25-28, а море везде будет очень тёплым – плюс 25-26.

Прогноз погоды на июль. Синоптики предупредили об очень тяжёлом втором месяца лета

Очень тяжёлым, как предупреждают синоптики, будет второй месяц лета. Всё дело в том, что начиная с конца июня на Россию начнёт стремительно надвигаться невероятная жара, которая продержится уже до конца июля.

В Москве, по прогнозу метеорологов, в среднем ожидается плюс 32, ясное небо – ни облачка, ни тучки, ни дождика. Может пара слабеньких гроз пробежит и всё.

Еще более удушающий зной ждёт жителей Татарстана. К слову, здесь уже сейчас пали температурные максимумы 145-летней давности. С наступлением лета же на всей территории республики наступит адская жара – плюс 35-40, без осадков. Очень плохая ситуация будет, как в Татарстане, так и по стране в целом с природными пожарами. Поэтому стоит быть крайне аккуратными и без нужды в лес не ходить.

СПб в июле тоже задаст жару в прямом смысле слова: градусники днём будут показывать плюс 30, по ночам плюс 22. Для Северной столицы – это очень высокий температурный фон, который переносится здесь тяжело. Причина в высокой влажности, из-за которой даже старожилы с трудом смогут находиться на улице длительное время. Так что, если запланировали поездку в город на Неве в июле, готовьтесь к самой настоящей бане.

Сибирь в июль войдёт с плюс 25, а к концу первой декады уже покажет плюс 30-31. Правда, простоит такая погода недолго, хотя и сильно не похолодает – весь месяц в среднем обещают плюс 27-28.

Погода в августе. Долгосрочный прогноз синоптиков

Самый осторожный прогноз синоптики пока дают на август, что вполне понято. Последний месяц лета ещё далеко, поэтому метеорологи опасаются ошибиться. Предварительно же они осторожно обещают, что курс июля третий летний месяц продолжит. Но, к концу его всё-таки похолодает, и климатическая осень покажется на пороге.

В любом случае август нам обещают сложным. В Москве, как и в июле в конце лета будет плюс 30, а осадки придут лишь ближе к сентябрю, тогда же станет чуть свежее. В СПб тоже похолодает совсем чуть-чуть – ожидается плюс 27-28. Порадует лишь то, что город немного охладят грозы с хорошими проливными дождями, хотя и короткими.

Дальний Восток России в конце лета увидит всю нестабильность климата: грозы и ураганы на фоне жарких дней. Душно и невыносимо жарко будет на юге страны, хотя и обещают метеорологи, что с начала третьей декады немного станет прохладнее и пусть немного, но всё-таки.

Вот такое тяжёлое лето пока обещают россиянам синоптики: оно будет жарким, без осадков и сложным по всей стране. Кажется, что природа возмещает нам холодную зиму и не менее холодную и затяжную весну, пытаясь покрыть убытки от морозов с процентами. Правда выходит как-то не очень хорошо.

Нам же остаётся, как и всегда, только ждать и верить в лучшее, вспоминая, классику: у природы нет плохой погоды.

Прогноз погоды. Гисметео о лете 2021 года

Погода на лето всех очень удивит: синоптики рассказали о летнем безумии

Температурные качели и климатическая чехарда – синоптики о погоде в июне

