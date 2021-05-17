Производителям сахара не обещают сладкой жизни

Минсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка сахара, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники. Власти уже неоднократно давали понять, что соглашение о фиксации цен на сахар, которое завершается 1 июня, продлеваться не будет. По их мнению, ограничивать цены следует рыночными мерами, в числе которых создание интервенционного фонда для стабилизации цен и квотирование беспошлинного импорта.

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Тема обсуждалась на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая, пишет издание. Одним из предложений стало квотирование закупок сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК). Это позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу. В ОЗК сообщили, что компания готова отгрузить промышленным потребителям 25 тысяч тонн сахара к 1 июня по 43,5–46 рублей за килограмм с НДС с доставкой в Москву. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут рекомендовала компаниям рассмотреть предложение.

Оксана Лут отметила, что в нынешнем году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это (с учетом завершения соглашения о фиксации цен) может привести к удорожанию сахара. Минсельхоз будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям. Сами же сети считают предложение не слишком выгодным. Собеседник «Коммерсанта», например, уверен, что все эти меры не только не сделают сахар дешевле, но приведут к тому, что его стоимость в 2022 году будет «запредельной».

Мир субсидирует — и мы будем

Цены на продовольствие нельзя долго держать пришпиленными к искусственным потолкам, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Это неизбежно приведет к возникновению дефицита и дисбаланса в поставках, потому что никакой отдельно взятый сегмент аграрной отрасли, включая и производителей сахара, не может работать в административных тисках без хотя бы минимально разумного уровня рентабельности.

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Потолок цен на сахар в опте и соглашения с торговыми сетями держать цены в рознице потребовались только для того, чтобы выиграть время, говорит эксперт. Нужно было положить конец резким ценовым всплескам, чтобы аграрный рынок потерпел и подождал в этом подвешенном состоянии, пока правительство разработает в деталях действенный и разветвлённый комплекс мер, основанный уже на более здоровых экономических механизмах.

Сейчас в правительстве, наконец, переходят к давно ожидаемому этапу: начинают одновременно вводить меры, направленные на частичное субсидирование производителям издержек, и параллельно — на небольшое перенасыщение внутреннего рынка зерном, маслом или сахаром. Этот избыток призван давить на цены и сдерживать их рост надёжнее формального, случайного и неустойчивого фиксированного потолка.

Субсидировать льготными кредитами часть затрат производителей не менее важно, уверен Пушкарёв. Главная причина роста цен на тот же сахар в России заключается на деле не в сильно подросших мировых ценах, и уж тем более не в вечной теме урожая-неурожая в конкретный год, а в копившейся годами закредитованности производителей под слишком высокий процент. Ведь все свои проценты по кредитам, затраты на лизинг оборудования, транспортировку, склады, электроэнергию производитель вынужденно обрушивает на конечного потребителя.

Поэтому целевые субсидии, призванные компенсировать издержки производства, — неотъемлемая часть решения задачи, убежден эксперт. Без обеспечения базовой рентабельности цены просто не получилось бы сдержать. Сельское хозяйство субсидируют во всём мире, а у нас ключевая ставка долго держалась высокой — в отличие, допустим, от Европы, где ставки ЕЦБ близки к нулю уже многие годы.

Но нужны и другие шаги, уверен Пушкарёв. Закупить избыточный резервный фонд сахара для интервенций, чтобы при необходимости продавать его по ценам не выше уже сформировавшихся на рынке, нивелируя таким образом поводы для подорожания из-за элементарной нехватки продукта в определённые моменты. Этой же цели служат и беспошлинный импорт, и строгие квоты на экспорт: отрасли надо давать заработать на сверхвыгодном сейчас экспорте, но в то же время ограничивать её аппетиты конкретными объёмами вывоза сахара за рубеж — чтобы некоторое избыточное количество товара всегда присутствовало внутри России.

После запуска всех этих мер пройдёт еще полтора-два месяца, прежде чем механизмы регулирования рынка сахара заработают, полагает эксперт. В течение этого сравнительно недолгого периода цены могут подняться ещё раз, но вряд ли уже более чем на 7–10%. Зато в дальнейшем рынок будет сбалансированным, благодаря выверенным субсидиям на закупку сахарной свёклы с одной стороны и мерам по количественному насыщению внутреннего рынка, созданию небольшого избытка и давлению на цены — с другой.

Предположения некоторых анонимных «источников» о том, что комплекс регулирующих мер может породить дисбалансы и сделать цены через год-другой «запредельными», вызваны скорее всего желанием добиться сохранения для отрасли только программы субсидий, без каких-либо ограничений экспорта, полагает Пушкарёв. Кому-то очень хочется получать неконтролируемые прибыли на внешних рынках, не неся при этом никакой ответственности за продовольственную безопасность и уровень цен внутри страны. Такая политика — не в национальных интересах и уж тем более не в интересах рядовых покупателей. По большому счёту, долгосрочной альтернативы сочетанию рентабельности и регулирующих ограничений в поддержании разумного уровня цен и насыщения рынка нет, заключает эксперт.

Государство идет на рынок

На фоне ускоряющегося роста цен на продукты питания и уже очевидной для всех невозможности исключительно директивного регулирования рынка, профильные ведомства стараются максимально использовать все доступные рычаги воздействия на соотношение спроса и предложения, констатирует преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Позитив от договоренностей с бизнесом об ограничении роста цен на некоторые базовые продукты питания носил узко социальный характер, говорит он. Положительный аспект был исчерпан очень быстро, поскольку нивелировался общим компенсационным ростом цен на потребительском рынке, не говоря уже о негативном влиянии на деловую среду. Предприниматели, рассматривая потенциальную возможность вмешательства государства в механизм ценообразования, соответствующим образом выстраивают рыночную стратегию, закладывая в себестоимость продукции институциональные риски. Таким образом, административное регулирование цифр в магазинных ценниках, при локальном положительном социальном эффекте, оказывает ярко выраженное негативное влияние на экономику, выступая дополнительным катализатором раскручивания инфляции.

Администрирование ценообразования вступает в явное противоречие со сложившейся экономической структурой, указывает Гожий. И осознание негативных экономических последствий недавнего временного ограничения цен подталкивает государство к максимальному использованию косвенных методов влияния на рыночные механизмы.

Так, стремление министерства сельского хозяйства частично централизовать поставки сахарного сырья является превентивной мерой, направленной на предотвращение вполне реальной угрозы ценового скачка после завершения действия соглашения о фиксации цен на сахар. Разумеется, уверен Гожий, одной этой меры недостаточно — из-за значительных объемов потребления и ввиду того, что система поставок носит вполне сформировавшийся характер. В этом смысле представитель государства начинает выступать в качестве рыночного игрока, конкурируя с другими предпринимателями.

Такой подход регулятора можно рассматривать как позитивный разворот в сторону использования чисто рыночных рычагов воздействия на экономические процессы, считает Гожий. Разумеется, участие государства как одного из участников конкурентной борьбы не должно ограничиваться только предложениями на поставку сырья перерабатывающим заводам. Для эффективного влияния на процесс ценообразования необходимо присутствие рыночных представителей государства во всех звеньях формирования себестоимости продукции.

В совокупности с постоянным пополнением централизованных резервов для товарных интервенций в период рыночных флуктуаций, а также максимальной либерализации продовольственного импорта, индикативные меры воздействия государства на экономику смогут оказать оздоравливающий эффект на баланс спроса и предложения, заключает Анатолий Гожий.