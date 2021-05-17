Роскомнадзор похвалил Twitter, но пригрозил замедлить Facebook и YouTube

Роскомнадзор заявил, что работа Twitter приведена в соответствие с нормами российского законодательства.

«Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации... Руководство соцсети высказало готовность и заинтересованность в выстраивании конструктивного диалога с Роскомнадзором. Администрация Twitter попросила не предпринимать действий по блокировке Twitter, а также снять действующие ограничения по его работе. Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства. Вместе с тем для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования).По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», – говорится в сообщении Роскомдзора.

При этом ведомство напомнило, что выявлены случаи размещения «противоправных материалов» в Facebook и YouTube. «В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», – сказано в заявлении Роскомнадзора.

10 марта Роскомнадзор начал снижать скорость работы сервиса Twitter для пользователей из России. В сообщении ведомства отмечалось, что замедление скорости работы сервиса стало мерой, призванной принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от влияния противоправного контента.

10 марта сайты сразу нескольких российских государственных органов оказались сегодня. В частности, со сбоями работали официальные сайты Кремля, Кабмина, Госдумы, Совета федерации, Минэкономразвития и Роскомнадзора. Кроме того, зафиксирован сбой в работе крупнейшего провайдера России Ростелекома. Пользователи также сообщали о неполадках в работе сайта и мобильного приложения сервиса Qiwi. Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зарегистрировано около 200 отчётов о неполадках, при этом более 45% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, столько же претензий связаны с работой мобильного приложения.