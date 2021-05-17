Курс доллара: рубль может удивить

Национальная валюта РФ укрепилась в рамках торговой сессии в понедельник. Доллар США начал торги на уровне 74.08 , в то время как евро открылся на 90.04 . К 17:00 доллар понизился, дойдя до отметки 73.97 рубля, а евро скорректировался до 89.83 рубля. В то же время индекс DXY откатился с 90,75 пункта до 90,3 пункта.

«На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку на негативном внешнем фоне, но затем он улучшился, вызвав активное укрепление российской валюты. В результате она обновила недельную вершину к доллару. Мировые площадки и нефтяные цены с начала дня корректировали мощное восходящее движение пятницы. Негативом выступили более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Китае. Кроме того, сохраняется беспокойство по поводу усиления пандемии во многих регионах, особенно в Индии и Японии. Также опасения по-прежнему вызывает ускорение инфляции в США, ставящее под угрозу мягкую монетарную политику ФРС», - перечислил факторы, двигающие рынок аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Краткосрочно рубль будет колебаться в пределах 73.7 — 74.2 в паре с долларом и 89.5 — 90.3 в паре с евро.

Впрочем, нацвалюта еще может удивить.

Так, Михаил Шульгин из Открытия Брокер отмечает, что рубль оставался стабилен к доллару в понедельник, входил в ТОП-5 представителей Emerging Markets, которые не слабели против валюты США, а в перспективе может попробоавть пробить отметку 73.

"В РФ началась активная фаза майского налогового периода, при этом Минфин в рамках бюджетного правила покупает ежедневно валюту на 6,5 млрд рублей, а не на 8,4 млрд, как это было в апреле. При этом цены нефти Brent остаются в диапазоне $65–70 за баррель и не оставляют попыток пробить верхнюю границу этого коридора. На этом фоне мы краткосрочно с умеренным оптимизмом оценивает перспективы рубля, по-прежнему ожидаем попытки уйти ниже 73 за доллар", - прогнозирует он.

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