СМИ сообщают о возможном подорожании сахара

Цены на сахар могут вырасти в ближайшее время из-за отставания в текущем году сева сахарной свеклы, а также окончанием 1 июня соглашения правительства с производителями и поставщиками о заморозке цен на данный продукт, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, а также сообщение замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

В связи с этим, сообщают собеседники издания, в правительстве рассматриваются новые варианты регулирования цен на сахар, одним из которых может стать создание интервенционного фонда. Также кабмин может утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта или переориентировать переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК). Один из собеседников издания заявил, что подобные меры помогут местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

В ведомстве газете подтвердили, что в целях недопущения роста цен считают целесообразным формирование запаса сахара. При этом участники рынка уверены, что мера не будет эффективной, а только вызовет «запредельный» рост цены на сахар уже в 2022 г.

Сахар стал одним из наиболее подорожавших базовых продуктов осенью 2020 г. Средняя цена на него выросла на 71% с лишним. На втором месте по данному показателю оказалось подсолнечное масло, которое подорожало более чем на 23%, макаронные изделия прибавили в цене 10,5%, хлебобулочные — 6%.

