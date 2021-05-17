Стеклохолст: назначение, преимущества, особенности применения

Сфера применения стеклохолста

Материал предназначен для сглаживания неровностей, трещин и других дефектов поверхностей. Так как стеклохолст под покраску от компании «Мега+» имеет небольшой вес, то он не несет никакой нагрузки на здания, поэтому его можно использовать для любых конструкций.

Стеклохолст применяют:

В квартирах, домах, коттеджах и других жилых помещениях. Здесь он заменяет финишный слой обоев или используется как полотно под покраску.

В помещениях с высокой влажностью. Несколько слоев этого материала служат основанием под краску и препятствуют проникновению бактерий и грибков.

В офисах. Материал подходит для нанесения на любое основание.

В детских образовательных учреждениях.

В оздоровительных центрах.

На предприятиях общепита.

В торговых центрах и др.

Преимущества стеклохолста

Материал отличается следующими преимуществами:

Подходит для любого покрытия. Препятствует растрескиванию основания и появлению на нем трещин. Устойчив к механическому воздействию. Не теряет своих свойств под воздействием химических веществ. Не накапливает влагу, в результате чего препятствует появлению плесени, грибков. Пропускает воздух. Экологически безопасен. Прост в работе. Обладает отличной армирующей способностью.

Особенности применения

При работе с материалом следует защитить кожу и дыхательные пути. Для этого используют перчатки, респираторы и головные уборы.

Вначале необходимо подготовить основание. Если материал планируется наносить на конструкции из гипсокартона, то стыки между листами нужно предварительно зашпаклевать. Выравнивания мелких трещин не требуется.

На следующем этапе стеклохолст нарезают на листы нужного размера. Если материал используется для стен, то потребуются листы, длина которых равна длине стен. При работе на потолке и других сложных участках, лучше использовать листы небольшого размера.

Клеить листы следует начинать от угла. Клей наносят на стену толстым слоем, лист прикладывают к стене и осторожно разглаживают шпателем. Соседние листы клеят внахлест, после чего места стыков прорезают до основания канцелярским ножом, обеспечивая идеально ровное соединение.

После полного высыхания материала, поверхность необходимо загрунтовать и покрасить. В том случае, если требуется идеально гладкая структура стен или потолка, то стеклохолст можно зашпаклевать.