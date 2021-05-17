Цепочка взаимопомощи

В столице заработал новый проект по поддержке экспортеров — формирование кооперационных цепочек. Теперь покупатель приобретает готовое высокотехнологичное решение, поставщиками отдельных частей которого являются московские производители.

«В прошлом году благодаря программам Центра «Моспром» столичные экспортеры заключили контракты на сумму более 566 млн долларов США, что в 4,5 раза больше аналогичного показателя 2019 года. В этом году мы запустили новый вид поддержки – теперь производители различных, но взаимосвязанных товаров могут продавать их в рамках единого комплексного предложения», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, подчеркнув, что новое направление расширит возможности московских производителей на внешних рынках.

Готовый продукт разработан в рамках байерской программы Центра «Моспром» по поддержке производителей. Эксперты Центра на основе конкретных запросов от московских компаний ищут заинтересованных в столичной продукции зарубежных покупателей и проводят с ними переговоры, а также обеспечивают участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях.

«Многим небольшим компаниям очень сложно найти контрагента, даже если он находится буквально через дорогу. Поэтому наш центр «Моспром» взял на себя функцию выстраивания производственных цепочек. Это удобно как для московских промышленников – они находят спрос на свою продукцию, так и для покупателей – они приобретают сразу готовое решение. В итоге покупателю не нужно тратить время и деньги на поиск разных поставщиков сложной продукции, после чего пытаться из разных комплектов собирать у себя на площадке необходимое ему решение. Такая кооперация позволит значительно расширить экспорт высокотехнологичной промышленности», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Энергетический пилот

«Пилотом» нового продукта «Моспрома» стала кооперационная цепочка столичных производителей по созданию автономного освещения для сельскохозяйственных предприятий, которую впервые представили на выставке «“Иннопром”. Большая промышленная неделя в Узбекистане». В нее вошли производители литий-ионных аккумуляторов, трансформаторов тока, датчиков температуры, систем автоматизированного учета энергии, а также светового оборудования и кабелей.

В кооперационной цепочке приняла участие компания «Энсол»: она занимается производством литий-ионных аккумуляторов с повышенным ресурсом и возможностью использования в суровых температурных условиях.

По мнению представителя компании Маргариты Щегловой, кооперация — это очень выгодный для любой компании проект, поскольку для потенциального клиента решение в виде нескольких компаний в одном флаконе гораздо удобнее, чем поиск каких-то отдельных составляющих — товаров, услуг, подрядчиков.

«"Не отходя от кассы" можно получить очень большой перечень услуг, в особенности, если это касается оборудования каких-то новых помещений или переоборудования старых», — отметила Щеглова. Она считает, что проект способствует импортозамещению. В данном случае готовое комплексное оборудование опережает по характеристикам аналогичную иностранную продукцию. «Наш продукт — литий-ионные батареи. В этом деле наш прямой конкурент — это Китай, однако мы обладаем существенным преимуществом, - в управляющей электронике, «мозгах» оборудования. Мы выпускаем отдельное сложное электронное оборудование, которое уже не считается запчастью, в отличие от продукции конкурентов», — объяснила Щеглова.

Синергия объединения

В новом проекте «Моспрома» также участвует компания «Парус электро», выпускающая источники бесперебойного питания и зарядные станции для электромобилей.

«Мы разработали широкий спектр зарядных станций, и сейчас производим комплексный продукт. В первую очередь, мы ориентируемся на страны СНГ, Ближнего Востока и Европы, внедряющие у себя экологичный электротранспорт», — рассказал руководитель направления по электрозарядным станциям «Парус электро» Александр Нечаев.

Он отметил, что большой спрос на зарядные станции наблюдается в Узбекистане, есть интерес со стороны белорусских и казахстанских потребителей. «Мы можем конкурировать ценой с европейскими производителями. То, что у них будет стоить 2 млн рублей, мы можем предоставить за 1,5 млн рублей. В среднем цена у европейского производителя на 30% выше, если брать продукты с одинаковыми характеристиками», — добавил Нечаев.

Устанавливать такие цены компания может, в том числе, благодаря кооперационной цепочке. По словам руководителя маркетинга «Парус электро» Алексея Морозова, кооперация поможет оптимизировать работу производителей в нескольких направлениях: в первую очередь, снизить себестоимость. Так, часть работ в рамках кооперации можно передать другим отечественным компаниям, которые за счет масштаба и серийного производства могут предоставить меньшую стоимость. К примеру, другим компаниям в «Парус электро» могут доверить покраску и металлообработку. Другое направление в кооперации — увеличение доли отечественных комплектующих.

«Сейчас в нашей стране стоит задача развивать таким образом отечественную электронную отрасль, – рассуждает Алексей Морозов. – Мы развиваем кооперацию с другими отечественными производителями, чтобы увеличить долю локализации».

По его словам, кооперационный проект, с одной стороны, позволяет снизить издержки за счет передачи некоторых процессов технологическим операторам, а с другой стороны, увеличить долю отечественных комплектующих — это и снижение издержек (потому что цены в рублях), и снижение рисков для поставок, так как сейчас импортные комплектующие часто задерживаются или не приходят.

«Результат прошлогодней истории с пандемией — импортные комплектующие стали менее доступны, поэтому нам очень важно развитие кооперации по комплектующим непосредственно с отечественными производителями», — резюмирует Алексей.