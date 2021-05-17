В Кремле ответили Украине на идею об обмене Медведчука

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшую в Киеве идею по обмену Виктора Медведчука, заявил, что это внутренняя политическая кухня Украины. Поэтом, он не понимает, почему своего политика они хотят на кого-то менять.

«Мы заметили, то что сказали в Киеве, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – Скорее, вы знаете, это внутриукраинская политическая кухня. Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли это сам украинский политик – на кого-то меняться? На кого они предлагают менять? В общем, это достаточно такая была несформулированная какая-то идея. Поэтому мы, наверное, вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать».

Ранее сообщалось, что Песков рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к главе украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.

По словам представителя Кремля, Путин считает его одним из немногих политиков на Украине, который выступает за нормализацию отношений с нашей страной, причём не словах, а на деле.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Медведчук и Путин «знают друг друга и неоднократно встречались». Кроме того, Песков признался, что в Кремле внимательно следят за развитием событий на Украине, но не собираются в неё вмешиваться, но хотят быть уверены, что это не политическая «охота на ведьм».

Напомним, 13 мая Печорский районный суд Киева отправил лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест по подозрению в государственной измене и посягательстве на нарушение обычаев войны.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны «самостийной» Алексей Данилов допустил возможность обмена «предателей из партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» на осужденных в РФ украинцев.