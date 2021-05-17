В России за сутки выявлено 9,3 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9 328 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает оперштаб. В последнее время, как отмечает агентство «Интерфакс», суточный прирост новых больных не превышал 7-8 тыс. за сутки. Вчера, 16 мая, оперштаб сообщил о 8554 новых случаях.

В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено более 4,94 млн случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 340 пациентов, общее число летальных исходов от инфекции в России достигло 116 211. Успешно перебороли заболевание более 4,56 млн пациентов, из которых 7 181 россиян были выписаны из больниц за минувшие сутки.

В Москве суточный прирост составил 3 573, выздоровели 2041 человек, скончались 57 пациентов. Столица по-прежнему лидирует среди регионов по приросту новых ковид-больных. В пятерку вошли Санкт-Петербург (+763), Московская область (+701), Ростовская область (+202) и Нижегородская область (+136).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 163 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек. На первом месте по общему числу заболевших находятся США (более 32,9 млн случаев), далее следует Индия (более 24,9 млн), Бразилия (свыше 15,6 млн), Франция (более 5,9 млн) и Турция (5,1 млн). Россия по этому показателю находится на шестом месте в мировом антирейтинге стран с наибольшим распространением коронавируса.

Коронавирус в Москве, последние новости

Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Коронавирус в России: за сутки выявлено менее 8 тыс. новых случаев коронавируса