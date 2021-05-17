В Санкт-Петербурге развернут дополнительные койки для пациентов с COVID-19

Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева проинформировал, что власти города разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за увеличения интенсивности распространения инфекции, сообщает «РИА Новости».

«Для приведения в соответствие требованиям Минздрава России свободного инфекционного коечного фонда для оказания помощи пациентам с коронавирусом (не менее 20%) подготовлен план дополнительного развертывания коек», – говорится в сообщении.

По словам Эргашева, за неделю число новых случаев заболевания возросло на 3,5%, госпитализаций - на 27%. С 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая планируется возобновление работы павильона №5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», где подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них семь – реанимационные.

С 21 мая возобновит прием инфекционных пациентов городская больница 38 имени Н.А. Семашко, где подготовлены 260 коек.

В настоящее время в Петербурге развернуты 5248 коек из которых свободны 585 мест.