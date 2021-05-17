Владелец сети ресторанов «Тарас Бульба» подал иск о банкротстве

Собственник сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрий Белойван подал иск о банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск в суд поступил 13 мая, подробности и сумма неисполненных обязательств не указываются.

В конце февраля текущего года Белойван был объявлен в межгосударственный розыск. Его обвиняют в неуплате крупной суммы налогов, в связи с чем Пресненский суд Москвы выдал ордер на арест предпринимателя. Заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента адержания или экстрадиции в РФ.

Летом 2019 года Белойван был приговорен Басманным судом Москвы к двум годам лишения свободы и отбыванию наказания в колонии общего режима по делу о неуплате налогов. Предпринимателю предъявлена сумма ущерба в размере 690 млн рублей. В ноябре прошлого года он был освобожден от тюремного заключения в связи с плохим состоянием здоровья. Ходатайство об его освобождении удовлетворил Преображенский районный суд Москвы.

По приговору Пресненского суда владелец сети должен был выплатить государству недоимки по налогам, но после освобождения из-под стражи скрылся, и его местонахождение было неизвестно. Также Белойван не являлся на допрос после неоднократных повесток из следственного комитета. В этой связи он был объявлен в федеральный розыск, а позднее - в межгосударственный.