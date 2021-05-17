«Яндекс.Доставка» заявила о планах увеличить объем заказов до 100 млн

Логистический сервис «Яндекс.Доставка» планирует до конца текущего года увеличить количество заказов до 100 млн, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель направления Антон Уваров. В прошлом году прогнозировалось увеличить данный показатель до 55 млн заказов, сообщает пресс-служба компании. Итоговые показатели за прошлый год в компании не раскрывают.

По итогам I квартала текущего года направление генерировало около 1,3 млрд руб. или 5% от всей выручки группы «Яндекс.Такси».

«Сейчас логистическое направление занимает уже 5% от всей выручки группы компаний "Яндекс.Такси" в целом. Это даже быстрее, чем "Яндекс.Такси" в первые годы своего развития внутри Яндекса», - рассказал Уваров. Он уточнил, что достижению результатов помогли наработки аналогичных сервисов, которые находятся на рынке дольше, чем сервис Яндекса.

«Безусловно, нам помогли многолетние наработки наших старших братьев - других сервисов, которые лежат в основе технологий доставки», - подтвердил руководитель. Он заверил, что сегодня данный бизнес растет быстрее рынка, одним из вспомогательных факторов данного процесса он назвал сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов ГК «Везет». По данным на весну текущего года количество корпоративных клиентов сервиса достигло 16 тыс. Примерно 40% доставок сервиса приходится на столицы - Москву и Санкт-Петербург. Еще 40% - на другие российские города-миллионники, а также иностранные столицы присутствия сервиса.

Сервис «Яндекс.Доставка» вышел на российский рынок в конце 2019 года и работал в приложении Яндекс.Go. Сегодня клиентами направления являются как физические лица, так корпоративные клиенты.

