Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле, есть пострадавшие

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом, расположенный в израильском городе Ашдод.

По данным агентства РИА Новости, которое ссылается на официального представителя полиции Израиля Мики Розенфельда, в результате случившегося ранения получили несколько человек. В настоящее время известно о трёх пострадавших – они получили повреждения из-за разлетевшихся после взрыва осколками стекла. Ещё пять человек находиться в состоянии шока.

Само здание частично разрушено. На месте происшествия работают израильские силовики и спасатели. Последние, направленные в дом, не подтвердили информацию о том, что в одной из квартир остался жилец, не укрывшийся в защищённом помещении. На поврежденных этажах люди не обнаружены.

При этом в полиции Израиля уточнили, что ракеты были выпущены не только Ашдоду, но также по городу Беер-Шева.

В свою очередь официальный представитель сил гражданской обороны палестины Раид ад-Дахшан заявил, что самолёты ВВС Израиля сегодня утром нанесли удары по заводу компании FOAMCO по производству матрасов к востоку от лагеря беженцев Джабалия. В результате на складах завода разгорелся сильный пожар из-за наличия там легковоспламеняющихся веществ. Пожарным с трудом удаётся справиться с огнём.

Ранее сообщалось, что иностранные авиакомпании отменили все свои рейсы в Израиль, а авиасообщение с внешним миром осуществляют лишь местные перевозчики.

Согласно информации местных СМИ, в субботу Fly Dubai и Etihad Air, выполняющие рейсы в ОАЭ, прекратили полёты. Они присоединились к множеству других авиакомпаний, которые отменили рейсы в последние несколько дней. Между тем 14 мая, посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что Россия и Израиль оставят авиасообщение открытым, несмотря на паузы из-за обстрела аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Напомним, 8 мая в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Волнения начались после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из их жилья. После этого ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась. Из палестинского анклава по израильской территории запустили около 3 тыс. ракет, большую часть из них обезвредила система «Железный купол». Израиль нанёс сотни ударов по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров.

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