Акции «Магнита» на Мосбирже растут после новостей о покупке сети «Дикси»

Стоимость акций торговой сети «Магнит» растет на 3,21% в ходе торгов на Московской бирже и в моменте достигала 5 тыс. 315 рублей за бумагу, передает ТАСС, ссылаясь на данные торговой площадки. Моментами котировки торговались на уровне 5 тыс. 350 рублей за акцию (+3,89%).

Акции компании растут на новостях о достижении соглашения с Mercury Retail Group Limited по покупке «Магнитом» торговой сети «Дикси».

Договор к настоящему времени одобрен советом директоров «Магнита», на сайте которого сообщается, что предварительная стоимость сделки составляет 92,4 млрд руб., а ее закрытие ожидается 31 августа после согласования с Федеральной антимонопольной службой России.

По сообщению президента и генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга, после завершения сделки магазины «Дикси» продолжат «существовать как отдельное юридическое лицо и работать под существующим брендом».

