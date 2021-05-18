Артём Аксененко: «В безобразном обществе мы живем, нет в нас любви друг к другу»

Артём, недавно прошёл Оскар, а в России - ММКФ, где наградили лучшие киноработы 2021 года. Как вы относитесь к премиям и различным наградам? Должны ли они быть для режиссера стимулом при работе? Или признание зрителя рублем важнее?

Я очень положительно отношусь к наградам и уверен, они являются стимулом для любого режиссера. Честно говоря, я стремлюсь делать кино, которое было бы способно не только получить признание рублём зрителя, но и награды в том числе. Одно другому не мешает, если через картину вести диалог со зрителем о полезном и вечном на доступном ему языке.

Расскажите, почему вы решили снимать «Медиатор»? Чем Вас привлекла эта история?

Для меня любой сценарий, который мне предлагают или, тем более, который я пишу сам, должен проецироваться через призму канонической драматургии (Писания). Только тогда я понимаю, что смогу говорить о нужном и полезном зрителю. У режиссера в работе есть очень серьезные инструменты, ими просто так нельзя размахивать направо и налево, здесь почти как в медицине, главное – не навредить. Зритель многое берёт на вооружение, особенно, если сказанное с экрана его впечатляет, вдохновляет или раздражает, поэтому нужно быть аккуратным в выражениях. «Медиатор» для меня – это история про современное общество, оно находится в глубоком духовном упадке. Можно сказать, это моральный пред апокалипсис общества, которому необходим врач, если хотите – Спаситель. Мы создали в героях различные слои современного общества, некоторые намеренно утрировали, чтобы вывести наглядно их пороки. Даже по ряду первых отзывов я наблюдаю, как зрители четко считывают себя в этих героях, сами того не замечая, или замечая, но не признаваясь. Это прекрасная оценка картины.

Вы говорите о том, что в «Медиаторе» хотели показать разлагающееся общество. Какими основными признаками, на ваш взгляд, обладает это общество и насколько его образ приближен к реалиям?

Скажем так, его образ практически скопирован с реалий, как бы оскорбляюще это не звучало. Слово разлагающееся, кстати, очень подходит. Разлагаться — значит распадаться, разрушаться, то есть терять первоначальный свой образ, созданный Богом. В безобразном обществе мы живем, нет в нас любви к друг другу, думаем каждый только о себе любимом. Вот такой сериал про нас.

В сериале главный герой Андрея Бурковского обладает как яркими положительными чертами, так и негативными. А каким вы его видите: героем или антигероем?

Герой Андрея Бурковского абсолютно положительный герой, я бы даже сказал, что он претендует на героя нашего времени. Вернее, нам уже нужен такой герой наконец. Вот так вот, преимущественно негуманными способами, он пытается вылечить это общество. А по-другому это общество не поймёт, пока с каждым не дойдешь до самого дна, пока не покажешь наглядно на ЧТО каждый из нас похож, на сколько мы далеки от Образа.

А на данный момент какой проект хотелось бы срежиссировать? Над каким материалом интересно поработать?

На данный момент готовим картину, сценарий к которой мы написали 12 лет назад. В то время, по разным причинам не удалось ее запустить. Можно сказать, что теперь это одна из моих мечт. Это история о любви, как бы тривиально это не звучало.

Есть ли у вас в кинобизнесе друзья?

Все, с кем мне приходится работать, так или иначе становятся товарищами, коллегами. Понятие друг для меня – это нечто очень личное, понятно же, что это далеко не просто товарищ. Есть люди, которым я безмерно благодарен в этой профессии. В первую очередь, это Федор Сергеевич Бондарчук, для меня он больше, чем друг. Он был первым, кто помог мне сделать не простые шаги в профессии и до сих пор находится рядом. А главным человеком в моей жизни, который совмещает в себе и личную семейную жизнь, и кино является моя жена – актриса Анастасия Микульчина.

Многие говорят, что за последние годы качество российских сериалов значительно выросло. Как вы думаете, сыграло ли в этом роль активное развитие онлайн-кинотеатров?

Несомненно, сыграло. Главное, что появилась здоровая конкуренция. Единовременно снимается и показывается большое количество новых проектов. У зрителя огромный выбор, теперь он может смотреть действительно качественный продукт. Кроме того, зрителю есть, с чем сравнивать. У зарубежных компаний высокий уровень качества контента, и их продукты теперь широко доступны благодаря Интернету, поэтому нашим производителям нельзя отставать и терять зрителя.

Что вы любите смотреть сами?

Честно признаюсь, в последнее время я всё больше пересматриваю отечественную и зарубежную классику.

Сейчас во многие страны открываются границы. Есть ли у вас уже планы на лето? Куда поедете отдыхать?

Слава Богу, одновременно открытием границ возобновилось и кинопроизводство, поэтому планирую поработать.