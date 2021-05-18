Блинкен пригрозил России ответом в случае ущемления интересов США

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен за несколько дней до встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон предпочитает иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

При этом, по словам госсекретаря, Вашингтон готов ответить на «безрассудные или агрессивные действия» Москвы в отношении интересов и их партнёров, передаёт РИА Новости.

«Мы ясно даём понять – если Россия решит предпринять безрассудные или агрессивные действия в отношении наших интересов, интересов наших союзников и партнеров, то мы ответим», – пригрозил нашей стране Блинкен.

Он пояснил, что такой ответ будет сделан не ради того, чтобы добиться конфликта, а потому что «такие вызовы не могут оставаться безнаказанными».

Ранее сообщалось, что Блинкен заявил, что Россия выдвинула незаконные морские претензии в арктическом регионе.

«Мы видели, как Россия выдвигала незаконные морские претензии, в частности, (осуществляла) регулирование иностранных судов, следующих транзитом по Северному морскому пути, что противоречит международному праву», — сказал Блинкен на совместном брифинге с министром иностранных дел Исландии в Рейкьявике, добавив, что США обеспокоены «активизацией военных действий в Арктике» со стороны России.

Напомним, 12 мая в ходе телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились провести двустороннюю встречу в Рейкьявике 20 мая.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности.

Кроме того, в ходе беседы было затронуто взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая.

Лавров и Блинкен договорились провести «на полях» этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.

В МИД также отметили, что был обсуждён график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита.

Накануне Лавров рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с Бликеном. По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, он надеется на профессиональный разговор со своим американским коллегой в Рейкьявике.

«Рассчитываю на профессиональный разговор, который поможет прояснить конкретные намерения Вашингтона в том, что касается отношений с нами, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе наши интересы», – подчеркнул Лавров.