Блинкен заявил о «незаконных морских претензиях» России в Арктике

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Россия выдвинула "незаконные морские претензии в арктическом регионе", сообщает Reuters.

«Мы видели, как Россия выдвигала незаконные морские претензии, в частности, (осуществляла) регулирование иностранных судов, следующих транзитом по Северному морскому пути, что противоречит международному праву», - сказал Блинкен на совместном брифинге с министром иностранных дел Исландии в Рейкьявике.

Он также добавил, что США обеспокоены "активизацией военных действий в Арктике» со стороны России.

По его словам, это увеличивает риск «несчастных случаев и просчетов», а также «подрывает общую цель мирного и устойчивого будущего для региона».

США призвали Россию представить свою схему регулирования судоходства в Международную морскую организацию на рассмотрение, но Россия еще не сделала этого, сказал Блинкен.

«Схема регулирования, предложенная Россией, не учитывает должным образом, как того требует международное право, права и свободу судоходства в территориальных водах и исключительной экономической зоне», - сказал он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились провести двустороннюю встречу в Рейкьявике 20 мая «на полях» Арктического совета.