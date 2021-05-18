Число ипотечных сделок в Москве выросло в пять раз

В Москве в апреле зарегистрировано около 13 тыс. ипотечных сделок, что сразу на 14% больше, чем в марте, и почти в пять раз выше уровня апреля 2020 года.

Согласно данным пресс-службы столичного управления Росреестра, в целом с января по апрель 2021 года ведомство зарегистрировало 39,5 тыс. договоров ипотечного кредитования, что на 44% превышает показатель аналогичного периода 2020 года (27,5 тыс. ипотек) и на 36% выше рекордных четырех месяцев 2019 года (28,9 тыс.), передаёт ТАСС.

Таким образом, с начала этого года апрель-2021 стал абсолютным рекордсменом по количеству регистраций ипотечного жилья, уступив незначительно рекордному декабрю, когда было зафиксировано более 13 тыс. таких сделок.

При этом, по словам руководителя столичного управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, сейчас наблюдается поступательный рост количества сделок перед завершением программы льготной ипотеки на новостройки, начиная с февраля их число от месяца к месяцу растет в среднем на 19%.

Ранее сообщалось, что согласно данным Росреестра, за первый квартал 2021 года в нашей стране зарегистрировано около 843,2 тыс. ипотечных сделок.

По словам заместителя руководителя Росреестра Елены Мартыновой, это на 30% выше аналогичного показателя 2019 года (663,6 тыс. сделок). В сравнении с прошлых годом спрос на ипотеки вырос на 18% (713,7 тыс.). При этом в марте 2021 года зарегистрировано 339,4 тыс. ипотечных сделок – это на 22% больше чем было в марте 2020 года.

Лидерами по числу таких сделок стали Подмосковье (70,4 тыс.), Москва (55,9 тыс.) и Краснодарский край (51,2 тыс.). Кроме того, в пятёрку вошли Санкт-Петербург (41,3 тыс.) и Свердловская область (36 тыс.).