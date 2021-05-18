Эксперт: «Дикси» удивила рынок ритейла

Покупка сетью «Магнит» конкурирующей сети «Дикси» стала неожиданностью для рынка, сообщили во вторник «Эксперту» источники, знакомые с ситуацией.

«Данная сделка может казаться неожиданной для рынка, поскольку предыдущие шаги акционеров в виде слияния «Дикси» с сетями «Красное & Белое» и «Бристоль» указывали на намерение последовательно масштабировать и укрупнять бизнес. Поэтому вполне вероятно, что данный шаг был продиктован глубоким анализом различных вариантов финансирования развития других проектов акционеров - «Красное & Белое» и «Бристоль», или других, требующих дополнительных инвестиций», – сказал партнёр консалтинговой компании Rights Business Standard Владимир Красильников.

По его мнению, потребителям не стоит опасаться изменения цен в сети «Дикси» после ее перехода под управление «Магнита».

«Несмотря на схожий портрет клиента у «Магнита» и «Дикси», у многих потребителей формируется и сохраняется лояльность к конкретному бренду, к тому же в некоторых регионах показатели краснодарского ретейлера уступают «Дикси». В связи с этим переформатирование магазинов «Дикси» под бренд «Магнит» не выглядит целесообразным - особенно учитывая тот факт, что такое решение потребовало бы существенных финансовых вливаний как на сам ребрендинг, так и на перестраивание бизнес-процессов. Дополнительной иллюстрацией целесообразности сохранения брендов при слиянии может служить пример X5 Retail Group, создание которого также началось со слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток», – указывает Красильников.

По сути, в перспективе реализации рассматриваемой сделки играет роль не государственное участие одной из сторон (мажоритарием «Магнита» является банк ВТБ), а скорее усиление в целом рыночного положения обоих участников, считает руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard Анастасия Яремчук.

«Безусловно, “Дикси” станет проще в одном холдинге с сильным игроком, поддерживаемым государственной компанией. Однако опасения вызывает именно усиление рыночной власти данных компаний. Такое слияние не зря подлежит согласованию с антимонопольным органом, который должен будет проверить в перспективе, что станет с рынком после сделки. Слияние влечет за собой уменьшение рыночных игроков, сокращение конкурентной среды и уменьшение конкурентной борьбы, что способно повлиять и на конечного потребителя», – отмечает она.

Ранее сообщалось, что ритейлер «Магнит» договорился о покупке 100% акций компании Dixy Holding Limited, владеющей более 2,5 тыс. магазинов под брендом «Дикси». Цена сделки составляет 92,4 млрд руб. и основана на текущей стоимости бизнеса. Предположительно все формальности будут согласованы до 31 августа. На эту же дату запланировано закрытие сделки после согласования с ФАС. В случае каких-либо разногласий срок могут продлить до 30 сентября.

«"Магнит" объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она может приобрести розничную сеть "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2651 магазин в России», - говорится в официальном сообщении на сайте сети «Магнит». Уточняется, что покупка будет осуществляться через основное операционное дочернее общество сети - АО «Тандер», при этом цена сделки не является окончательной и может быть скорректирована на основании изменений чистого долга и чистого оборотного капитала на дату закрытия сделки.

Большинство магазинов сети «Дикси» расположены в Москве и Московсккой области. В регионе работает 1329 торговых точек, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 458. Остальные находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В общей сложности «Магнит» приобретает 854 тыс. кв. м. торговых площадей и пять распределительных центров.

По сообщению президента и генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга, после завершения сделки магазины «Дикси» продолжат «существовать как отдельное юридическое лицо и работать под существующим брендом».