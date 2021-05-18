Диетолог назвал идеальное время для завтрака

Идеальным промежутком для завтрака являются первые полтора часа после пробуждения, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik. Медик советует никогда не пропускать утренний прием пищи, поскольку он является наиболее важным за весь день. Завтрак не только способствует заряду энергии и пробуждению организма, но и активизирует деятельность головного мозга, а также является основным источником энергии для первой половины дня.

«Легкий завтрак сразу после пробуждения также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом», - поделился мнением эксперт.

Он напомнил, что более трети людей, которые страдают ожирением, активно принимают пищу лишь во второй половине дня. По мнению Бобровского, данные перевес, как и пропуск завтрака, являются отрицательными пищевыми привычками.

Ранее диетолог Ирина Писарева в беседе с телеканалом «Звезда» напомнила, что утром нельзя выходить из дома хотя бы без легкого перекуса. По ее словам, завтрак запускает метаболизм, дает энергию и настраивает на дальнейшую плодотворную работу в течение дня. При этом, если пропустить утренний прием пищи, то ужин будет гораздо плотнее, что приведет к накоплению нежелательных килограммов, отметила врач.

