Эксперты оценили число россиян с финансовыми активами от 1 млн долларов

Эксперты аналитической компании Frank RG в исследовании Privat Banking в России, оценили число россиян с финансовыми активами от 1 млн долл. Согласно их данным, число клиентов банков с такими активами выросло за 2020 год до 41 тыс. человек. При этом их число ежегодно увеличивается на 16%, пишет «Российская газета».

Расчёты Frank RG на основе данных Credit Suisse показывают, что в прошлом году финансовые активы от 1 млн долл. имели около 44 тыс. человек. Таким образом, с учётом нефинансовых активов число долларовых миллионеров на территории РФ выросло за год сразу на 21% (+297 тыс. человек).

При этом установлено, что состоятельные россияне предпочитают валюту, доля которой в общем капитале клиентов private banking за 2020 год выросла с 53,6% до 55,3%. Кроме того, они активно перекладывают свои сбережения с депозитов на фондовый рынок. За год объём инвестиционного портфеля таких граждан РФ вырос примерно в 1,5 раза, до 4,3 трлн руб.

