Энергетики поддержат экологические проекты

En+ Group подвела итоги грантового конкурса, проходящего в рамках социально-экологической программы «Мир со знаком плюс». Эта программа реализуется уже с 2011 года по инициативе основателя компании и общественного деятеля Олега Дерипаски. Конкурс был запущен в 2020 году конкурс с целью развития экологических и социальных инициатив в регионах России. И если тогда в конкурсе могли участвовать проекты из Иркутска, Байкальска, Усть-Илимска и Дивногорска, то в этом году география конкурса расширилась и к ним добавились Ангарск, Миасс и Нижний Новгород. Увеличился и размер грантового фонда c 5 до 10 млн рублей, а сумма запрашиваемого гранта составила от 300 до 500 тыс рублей.

В этом году на грантовый конкурс поступило 150 заявок по четырем номинациям: «Наука и практика», «Объединяя ресурсы», «Местная инициатива», «Передавая опыт». Поступившие проекты были рассмотрены независимым экспертным советом, состоящим из представителей науки, экосообщества, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественников, а также конкурсной комиссией En+ Group.

«В этом году мы старались привлечь больше представителей научного сообщества, и если в прошлом году мы профинансировали лишь один научный проект, то в этом одобрено шесть: три – из Иркутска, и по одному – из Красноярска, Нижнего Новгорода и Миасса. И мы ожидаем интересные научные открытия, внедрение которых позволит не только улучшить экологическую ситуацию в регионах присутствия компании, но и масштабировать инновационные решения по всей России» - отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Защита водоемов

Несколько проектов, победивших в грантовом конкурсе в этом году, направлены на исследование озера Байкал. Отделение Сибирского отделения РАН - Лимнологический институт, много лет специализирующийся на изучении озера Байкал, будет отслеживать источники загрязнения прибрежной зоны озера, а также изучать влияние водных грибов на биодеградацию находящихся в воде органических субстратов (загрязнений). Если животный и растительный мир Байкала на сегодняшний день активно изучается, то мир водных грибов остается практически неизученным, поэтому проводимые исследования будут иметь большую ценность для анализа экологического состояния озера.

Не менее уникальные исследования будут проведены на озере Тургояк в Челябинской области. Здесь Уральский федеральный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН изучит биоразнообразие малоизученной группы золотистых водорослей Chrysophyta с применением новейших методов сканирующей электронной микроскопии. Проблема цветения водоемов характерна на только для России, но и для многих других стран. Цветение водоемов обычно сопровождается резким ухудшением вкуса и запаха воды. Такая вода непригодна для употребления и плохо влияет на флору и фауну. Кроме того, золотистые водоросли синтезируют около 40 различных соединений. Исследование Chrysophyta позволит лучше понять механизмы размножения, а в будущем выявить способы ограничивающие распространение этих водорослей.

«Передавая опыт» и «объединяя ресурсы»

Креативные проекты представлены в образовательной номинации «Передавая опыт». Так, в Нижнем Новгороде творческое объединение «Восторг» проведет Фестиваль зеленых мультфильмов. Короткометражные мультфильмы об экопривычках и правилах утилизации бытовых отходов будут созданы детьми в мультстудии «Киндер-мульт».

Благодаря проекту «Перевоплощение» (номинация «Объединяя ресурсы») в Ангарске будет создан цех по переработке собранной с берегов рек Ангара, Китой и Мамай использованной стеклотары для изготовления предметов интерьера, а также стеклопеска для производства стройматериалов. А проекты номинации «Местная инициатива» позволят создать в городах Иркутской области, а также Дивногорске и Миассе благоустроенные места отдыха и экопространства.

«Грантовый конкурс стал площадкой для консолидации идей, на которой сформировалось сообщество из экспертов, активистов, лидеров мнений. En+ важно, чтобы в локальных сообществах появлялась своя методическая и инфраструктурная база, проектные и постоянные команды, практики, направленные на улучшение экологической обстановки. В 2021 году мы расширили географию конкурса и увеличили размер грантового фонда. Надеемся, что это позволит раскрыть потенциал экологических инициатив, имеющих долгосрочный эффект» - отмечала Вера Курочкина еще на этапе приема заявок.