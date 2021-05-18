Финляндия сокращает закупки нефти у России

Из-за перехода на «зеленую» энергетику Финляндия сокращает закупки российской нефти, передает Reuters. В общей сложности за первый квартал текущего года страна сократила импорт российского сырья на 25%. Такие данные приводит платформа Refinitiv Eikon.

По данным за апрель 2021 года закупки сократились до 0,4 миллиона тонн, что на 63% меньше, чем показатель годичной давности. Всего в годовом выражении импорт российской нефти составил 2,1 миллиона тонн.

Агентство отмечает, что преимущественно нефть в стране закупал ведущий нефтепереработчик Финляндии Neste Oil. В настоящее время компания планирует переоборудовать НПЗ под возобновляемые энергоносители. Агентство также на основе опроса трейдеров сообщает, что снижение спроса со стороны Финляндии может сказаться на стоимости нефти марки Urals.

В прошлом году ЕС импортировал 326 миллиардов кубометров газа, из которых 50% из России. На втором месте по поставкам в Европу находится Норвегия, которая обеспечивает четверть потребностей объединения в газе.

В 2021 году поставки в ЕС из-за холодной зимы стали рекордными, но к апрелю европейские хранилища практически опустели. В первом квартале «Газпром» отправил в ЕС 52,7 миллиарда кубометров, что на 30% больше, чем годом ранее.

