Названo самое ажиотажное инвестиционное направление в мире

Bank of America провел опрос 194 управляющих фондами с общим объемом средств в 592 миллиарда долларов, чтобы определить самые популярные направления инвестиций в мире на данный момент.

В результате опроса выяснилось, что «длинный биткоин» (длинная позиция с расчетом на рост актива) является самой "перегруженной" инвестиционной сделкой в ​​мире на данный момент. Об этом сообщает Bloomberg.

Как следует из примечаний к опросу: «Длинные биткоины» сейчас являются самой перегруженной сделкой на уровне 27%».

Предыдущие сопоставимые «пики» наблюдались с такими активами, как акции технологических компаний, казначейские облигации США, американский доллар.

Это не первый раз, когда самая популярная криптовалюта возглавляет список ажиотажных инвестиций. На самом максимуме биткоин оказался еще в январе перед тем, как он начал раллировать. Биткоин возглавлял "хиты" инвестиций также в 2017 году, когда инвесторы были без ума от криптовалюты.

Bloomberg отмечает, что хотя ситуация с биткойном выглядит противоречивой, стоит вспомнить про похожий ажиотаж вокруг трежерис или акций технологических компаний, который в конечном счете оказался вполне оправданным.

Биткоин в ходе торговой сессии во вторник рос на 5,5%, до $45,041 тыс.

Днем ранее стоимость биткоина впервые с февраля упала ниже $45 тыс. после того, как основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил, что Tesla может продать или уже продала свои биткоин-активы. Падение составило более 10%.