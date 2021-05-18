Курс доллара: рубль готов преодолеть важную отметку

Очередную рабочую неделю курс рубля начал с небольшого укрепления в обеих парах. Открывшись на Мосбирже утром с 74,08 к доллару и с 90,04 к евро, на закрытии основной сессии рубль сумел немного прибавить. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,92 руб., что на 9,5 коп. ниже закрытия пятницы. Совсем чуть-чуть подешевела вчера и единая валюта ЕС, которая по данным на 19:00 мск торговалась по 89,85 руб. (-2 коп.).

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Таким образом, нацвалюта вчера подорожала к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. При этом торги на валютном рынке России проходили накануне при сниженной активности глобальных игроков, которые взяли паузу, ожидая новости о подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Определяющими в курсовой динамике также могут стать итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя американского госдепа Энтони Блинкена, которая запланирована на 20 мая.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, вчера на старте сессии курс рубля испытал кратковременную просадку на негативном внешнем фоне, который позже улучшился, вызвав активное укрепление национальной валюты.

При этом, эксперт подчеркнул, что мировые площадки и цены на нефть с начала дня корректировали мощное восходящее движение пятницы. Негативом же выступили более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в КНР.

«Кроме того, сохраняется беспокойство относительно усиления пандемии коронавируса во многих странах мира, особенно в Индии и Японии. Также опасения по-прежнему вызывает ускорение инфляции в США, ставящее под угрозу мягкую монетарную политику ФРС», – заявил Бабин, предположив, что краткосрочно курс рубля с долларом будет колебаться в диапазоне 73,70-74,20, а в паре с евро – в коридоре 89,50- 90,30.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» отметил, что в понедельник начался налоговый период, который активно поддержит экспортные продажи.

«Также мы полагаем, что компании-экспортёры постепенно начнут подготовку к летним выплатам дивидендов, а это, как известно, потребует дополнительных валютных продаж. Поэтому в ближайшие пару недель мы ожидаем укрепления пары рубль-доллар возле 73,00», – полагает он.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Курс рубля готов преодолеть важную отметку

С ним согласен Михаил Шульгин из «Открытие Брокер», который считает, что у рубля есть все шансы преодолеть на этой неделе важную отметку. Он напомнил, что по итогам прошлой недели рубль смог укрепиться к большинству валют Большой десятки. При этом, к доллару «россиянин» немного просел.

Как уверен эксперт, основным драйвером роста «американца» стали данные по инфляции, отразившие резкий всплеск ценового давления в апреле, поэтому валютные площадки стали закладываться на более быстрое приближение срока повышения ставок.

Но в пятницу появилась статистика по розничным продажам в прошлом месяце, а она, оказавшись ниже прогнозов, разочаровала рыночных наблюдателей. Поэтому доллар откатился назад, уйдя на выходные лишь в небольшом плюсе, сказал Шульгин. Вчера же, как отметил эксперт, курс рубля был стабилен к доллару и вошёл в пятёрку валют сегмента EM, которые не слабели против «американца».

«В понедельник в нашей стране стартовала активная фаза очередного налогового периода, а российский Минфин в рамках бюджетного правила теперь покупает валюту на 6,5 млрд руб., а не на 8,4 млрд, как это было месяцем ранее», – рассказал Шульгин.

Он также подчеркнул, что «чёрное золото» марки Brent пока остаётся в пределах 65,00-70,00 долл. за бочку, пытаясь уйти за верхнюю границу этого диапазона, что также является мощным фактором поддержки для рубля.

«На этом фоне мы смотрим с оптимизмом на ближайшие перспективы рубля. По нашему мнению, до конца этой недели в паре с долларом он может взять новый барьер, пробив важную отметку ниже 73,00», – прогнозирует аналитик.

Максим Петроневич из банка «Открытие» также ждёт новых достижений от курса рубля, но уже в паре с евро. Более того, он предположил, что в ближайшие сессии «россиян» укрепится к «европейцу» сильнее чем к «американцу». Как объяснил эксперт, инфляция в США, достигшая по итогам апреля 4,2% вызвала опасения относительно скорого начала ужесточения политики американского регулятора, что привело к падению доллара c 1,207 до 1,214 в паре с евро. В результате индекс «американца» приблизился к своим минимумам за последние 5 лет.

«Рубль же сейчас чувствует себя очень уверенно. На смену тревожным ожиданиям новых антироссийских санкций пришли надежды на улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой на фоне скорой встречи глав внешнеполитических сил США и России Энтони Блинкена и Сергей Лаврова», – подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Петроневича, поддержку рублю на этой неделе окажет высокий спрос нерезидентов на ОФЗ, а также налоговый календарь. Напомним, вчера были уплачены страховые взносы и аванс по акцизам, 20 мая – дата оплаты НДС на «импорт», а 25 мая – оплата НДПИ.

«В этой связи мы ожидаем, что в паре с долларом рубль в ближайшей перспективе вероятнее всего останется возле 74,00, а вот в паре с евро опустится до 89,00 или даже попробует пробить этот важный психологический барьер», – резюмировал эксперт.

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