«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

Ритейлер «Магнит» договорился о покупке 100% акций компании Dixy Holding Limited, владеющей более 2,5 тыс. магазинов под брендом «Дикси», сообщает «Коммерсантъ». Цена сделки составляет 92,4 млрд руб. и основана на текущей стоимости бизнеса. Предположительно все формальности будут согласованы до 31 августа. На эту же дату запланировано закрытие сделки после согласования с ФАС. В случае каких-либо разногласий срок могут продлить до 30 сентября.

«"Магнит" объявляет, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она может приобрести розничную сеть "Дикси", под управлением которой в настоящее время находится 2651 магазин в России», - говорится в официальном сообщении на сайте сети «Магнит». Уточняется, что покупка будет осуществляться через основное операционное дочернее общество сети - АО «Тандер», при этом цена сделки не является окончательной и может быть скорректирована на основании изменений чистого долга и чистого оборотного капитала на дату закрытия сделки.

Большинство магазинов сети «Дикси» расположены в Москве и Московсккой области. В регионе работает 1329 торговых точек, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 458. Остальные находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В общей сложности «Магнит» приобретает 854 тыс. кв. м. торговых площадей и пять распределительных центров.

По сообщению президента и генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга, после завершения сделки магазины «Дикси» продолжат «существовать как отдельное юридическое лицо и работать под существующим брендом».

