Минцифры отрегулирует доступ к госданным

Минцифры России в настоящее время ведет разработку концепции регулирования доступа разработчиков к наборам госданных, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Минцифры России разработает концепцию доступа к госданным. Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций», - сообщил чиновник. Он отметил, что госданные представляют интерес для бизнеса в плане построения маркетинговых коммуникаций и планов развития.

В аппарате правительства пояснили, что данные могут послужить основой машинного обучения для организаций и предприятий, которые входят в сегмент ключевых отраслей экономики. Также ожидается, что внедрение искусственного интеллекта приведет к увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию.

Кроме Минцифры разработкой единых принципов доступа к государственным датасетам занимается Минэкономразвития. Участники экспертной сессии по искусственному интеллекту АНО «Цифровая экономика» уже обсудили первый вариант документа.

Госданные предположительно будут разделены на общедоступные и ограниченного доступа. Наборы данных будут формироваться по запросу разработчиков, при этом, в первую очередь, оператор должен обеспечить невозможность персонификации, подчеркнул замглавы Минцифры Олег Качанов. Предполагается, что датасеты сформируют на платной основе, а их стоимость определят исходя из сложности и объема.