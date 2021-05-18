Нарышкин перечислил вероятных «взломщиков» систем Госдепа и министерств США

Разведки США и Британии, согласно данным из публикации The Guardian, внедряли уязвимости в программное обеспечении некоторых компаний, аналогичная ситуация могла сложиться и с подвергшейся кибератаке SolarWinds, в которой обвиняется Россия. Об этом в интервью русской службе ВВС заявил руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета The Guardian, внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение», - заявил Нарышкин.

При этом он подчеркнул, что не обвиняет в хакерской атаке агентства США, но, по его мнению, «тактика похожа».

Нарышкин также заявил, комментируя обвинения в атаках СВР, что не в его правилах «представлять такие творческие достижения других авторов, и исполнителей за свои», тем более, что Москве так и не были предоставлены доказательств ее причастности к хакерским атакам. Он также считает, что «комментировать такие нелепые сюжеты просто неприлично».

Ранее президент США Джо Байден после очередных обвинений в адрес России во вмешательствах и кибератаках подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Меры в частности включают ограничения для американских компаний и учреждений по отношению к действиям с российским госдолгом на первичным рынке.

