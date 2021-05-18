Нефть дорожает на ожидании роста спроса

Мировые цены на нефть утром 18 мая показывают устойчивую положительную динамику на фоне оптимизма в отношении перспектив роста спроса на сырье в крупных мировых регионах, таких как США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость сорта Brent почти достигла уровня в $70 за баррель.

По состоянию на 7.50 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле выросла на 0,33%, до $69,69, июльские фьючерсы на WTI прибавили 0,33%, до $66,5 за баррель, июньских фьючерсов на WTI росли на 0,36%, до $66,51 за баррель.

Цены на нефть показывают уверенный рост на фоне оптимистичных прогнозов относительно перспектив роста спроса, несмотря на вспышки COVID-19 в некоторых частях Азии. Эксперты ожидают рост стоимости сырья по мере роста числа вакцинированных жителей планеты, а также повышения мобильности.

«Рынок явно ориентирован на США, Европу и Китай», - рассказал агентству Bloomberg аналитик в области рынка Джеффри Хэлли. Он считает, что стоимость нефти может быстро вырасти до $72 за баррель в случае, если преодолеет сильное сопротивление на уровне в $70.

Инвесторы связывают рост стоимости на нефть с возобновлением внутреннего туризма в США. По данным Управления транспортной безопасности, число пассажиров на внутренних американских рейсах выросло до 1,85 миллиона.