Прогноз погоды: синоптики рассказали, как долго в России продержится аномальная жара

Погода в России не перестаёт преподносить сюрпризы – холодное начало мая сменилось небывалой жарой, которая на территории Русской равнины в последнем месяце весны случается крайне редко. Более того, почти все регионы, расположенные от Поволжья до Архангельска ежедневно переписывают температурные максимумы. Однако всё когда-нибудь заканчивается.

Не станет исключением и нынешний зной, который с одной стороны очень радует любителей солнца и тепла, с другой же – приносит сильный дискомфорт пожилым людям и гражданам, страдающим недугами сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Для последних – приятные новости: уже в ближайшие дни погодная обстановка в России поменяется.

Погода в Москве. Аномальную жару сменят ливни, грозы и осенний температурный фон

Так, в Москве, по прогнозу метеорологов, уже в среду 19 мая на смену аномальной жаре придут сильные дожди, прогремят грозы. Небесная влага немного освежит воздух, уже завтра понизив температурный фон с сегодняшних плюс 30 до вполне комфортных плюс 25.

Ещё свежее станет в четверг, когда воздух остынет до плюс 19. В пятницу же столичный регион совершит рывок в осень – по крайней мере температурный фон будет соответствовать показателям первой половины сентября. Как предупреждают метеорологи, в пятницу будет всего плюс 13-15, а ночью и вовсе столбики термометров выше 7-8 градусов тепла не поднимутся.

Пока же Москва готовиться к очередному климатическому рекорду. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня на пике жары градусники покажут плюс 30-32, что станет температурным максимумом за последние 143 года. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован ещё в конце XIX века, когда воздух прогревался до плюс 29,1.

Погода в Санкт-Петербурге. Синоптики предупредили о резком похолодании в городе на Неве

В Санкт-Петербурге сейчас нет такой аномальной жары как в Москве, но и в городе на Неве для этого времени года температура воздуха высокая для этого времени года. Например, сегодня в СПб воздух прогревается до плюс 25-26, а на солнце выше 30. Аналогичные показатели ожидается также завтра. При этом осадки прогнозируются пока кратковременные.

А вот в четверг в Северной столице, а также по всей Ленинградской области заряд мощные ливни и резко похолодает. 20 мая синоптики обещают днём всего плюс 15, в пятницу, 21 мая – плюс 13. В выходные – плюс 14-15. При этом после полуночи на фоне шквалистого, холодного ветра столбики термометров будут падать до плюс 5-7. И как утверждают метеорологи, такая погода сохраниться в Петербурге уже до начала июня.

Погода в регионах Поволжья. Аномальная жара продержится до конца рабочей недели

А вот в регионах Поволжья аномальная жара, которая сейчас наблюдается здесь, продержится минимум до конца рабочей недели, а некоторое понижение температурного фона произойдёт только в выходные и то не везде.

В Татарстане в период с 18 по 21 мая, по прогнозу синоптиков, будет плюс 29-32. При этом осадков не ожидается. В субботу, в некоторых районах республики пройдёт небольшой дождь, а воздух всё-таки остынет до плюс 22-23.

По аналогичному сценарию будет развиваться погодная ситуация в Нижегородской области. Сегодня здесь на пике жары температура составит плюс 31. Завтра будет плюс 28-30. А к вечеру пятницы в области похолодает до плюс 18-20. Правда, уже в воскресенье, 23 мая на градусниках будет вновь плюс 24-26.

Зато в Самарской области ближе к выходным жара лишь усилится. Если завтра здесь ожидается плюс 25-27, то в субботу и воскресенье столбики термометров подскочат до плюс 30-33, вернувшись к сегодняшним показателям.

Погода в Западной Сибири. Синоптики предупредили о майских заморозках

Активный циклонический фронт с системой фронтальных разделов пришёл сегодня в Западную Сибирь с западные регионов России. Под его влиянием уже сегодня в Кузбассе, Горном Алтае, а также в Томской области гремят грозы, местами идёт сильный дождь.

Мощные ливни в этих регионах, по прогнозу синоптиков, также ожидается в среду, 19 мая и в четверг, 20 мая. В отдельных районах возможны осадки в виде мокрого снега, а также усиление ветра до 20 метров в секунду. При этом обильные осадки могут вызвать повышение уровня рек по всей Западной Сибири. Температурный фон в этот период будет оставаться умеренно высоким – плюс 18-20.

Однако ближе к вечеру четверга климатическая ситуация станет стремительно меняться: синоптики предупреждают о резком скачке атмосферного давления и прекращении осадков.

Это будет происходить на фоне смены направления воздушных масс. Под влиянием ультраполярного вторжения в период с 20 по 22 мая в Западной Сибири станет холодно, причём местами ожидаются заморозки – в ночные часы столбики термометров будут опускаться ниже нуля градусов.

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