Путин анонсировал запуск в оборот четвертой вакцины от COVID

В России в скором времени будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Новость передает телеканал «Россия 24».

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая», - сообщил Путин во время церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

В настоящий момент в РФ выпущены, протестированы и зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым в мире был одобрен препарат «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи. Вакцина получила разрешение Минздрава для использования 11 августа прошлого года. Второй вакциной от ковид, зарегистрированной в России в октябре 2020 года, стала «Эпиваккорона». В феврале текущего года допущена к массовому применению вакцина «Ковивак». Помимо этого недавно объявлено о регистрации в России однокомпонентной вакцина «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.