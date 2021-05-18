Меняем умные мозги на умелые руки

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин назвал растущий конкурс в колледжи города «схваткой» между вузами и УСПО и связал это с тем, что последние дают более быстрый выход на рынок труда. «Это серьёзная конкуренция между системой профессионального образования и общего университетского образования», - заявил он в субботу, 15 мая.

Тенденция к стиранию граней между дипломом вуза и дипломом об СПО, разумеется, наблюдается не только в северной столице. Это связано с тем, что для только начинающих трудовую биографию людей острее, чем когда-либо, стоит риск отправиться на биржу труда. Сегодня, по данным министра труда Антона Котякова, в России насчитывается 1,5 млн безработных (и это только официально зарегистрированные в службах занятости). Синица в руках для вчерашних школьников оказывается предпочтительнее журавля в небе.

Россия по числу людей, формально имеющих высшее образование, по данным ОЭСР занимает второе место в мире после Канады (56 и 57 процентов соответственно). На третьем месте (50%) идет Япония. Но эксперты единодушны в том, что у нас в стране сложилась невозможная для стран с рыночной экономикой диспропорция между количеством людей с вузовскими дипломами и востребованностью этих людей в реальной экономике.

В таких странах, как Израиль, Великобритания и США процент обладателей высшего образования ниже, чем в России. Но это не мешает им обгонять Россию по уровню технологического развития на годы и десятилетия, во многом то же касается производительности труда. Даже Китай, где только 9 процентов населения имеют образование выше среднего, давно бросил серьезнейший вызов ведущим экономикам мира.

Среди экспертов нет единодушия в оценке, стоит ли и дальше России поддерживать имидж «самой образованной нации в мире», если число выпускников вузов не трансформируется в уровень экономического и технологического развития страны. И что важно: нет прямой связи между уровнем образования человека и его благосостоянием, которая имеется в развитых странах, где диплом о высшем образовании служит стартовой площадкой для попадания в upper middle class. Именно поэтому студенты на Западе не боятся брать образовательные кредиты — они уверены, что получат работу, которая быстро позволит расплатиться за учебу.

Вторая ступень пошла

Система профподготовки в России превращается из одноступенчатой ракеты в многоступенчатую, проводит аналогию ректор МГПУ, бывший замминистра образования РФ Игорь Реморенко.

«Одноступенчатая ракета – это когда студент после школы поступал в вуз, и это определяло всю его последующую орбиту раз и навсегда. Теперь же выпускники школ все чаще предпочитают «многоступенчатое выведение» - сперва получить профессиональное образование, обрести финансовую уверенность в себе, и уже на этой базе, если желание сохраняется, зарабатывать социальный статус и самореализовываться путем получения высшего образования», - говорит он.

Реморенко приводит в пример собственный вуз, в котором три тысячи студентов параллельно обучаются по программам среднего профобразования. Мотивация таких студентов совершенно прагматичная: они получают возможность поступать в вуз не через ЕГЭ, а по внутривузовским экзаменам для выпускников колледжей, которые более «щадящие», чем вступительные испытания для тех, кто пытается попасть в университет «с улицы».

Кроме того, добавляет ректор МГПУ, социально-экономическая ситуация в стране сокращает возможности родителей абитуриентов кормить вполне взрослых детей еще несколько лет после школы, и в семьях приходят к выводу, что за высшее образование «ребенок» должен платить самостоятельно.

«Нельзя говорить, что среднее специальное образование полностью заместило высшее в сознании россиян. Среднетехническое образование для многих является вынужденной промежуточной ступенью на пути к мечте. Но, конечно, проработав несколько лет по специальности и так или иначе социализировавшись в своей профессиональной среде, какая-то часть молодых рабочих решит не искать добра от добра», - ожидает ректор.

Этот тренд, как многое якобы новое, является на самом деле хорошо отредактированным старым. Схема «СПО – вуз» (и далее опционально, аспирантура) напоминает модернизированную систему советских «рабфаков», которые тоже служили «первой ступенью» для рабочей молодежи, мечтавшей выйти на более высокие «орбиты».

Идея «многоступенчатости» высшего образования была озвучена президентом Владимиром Путиным в его послании к Федеральному Собранию в 2020 году. Образовательное сообщество отнеслось к ней в целом позитивно. Предложенная система, принятая в виде поправок к закону «Об образовании» 12 мая Госдумой во втором чтении выглядит непривычно, но реалии рынка труда обещают ей успех, ожидает ректор.

«Те студенты, которые с самой подачи документов в вуз четко уверены, чего они хотят достичь, буду продолжать учиться по программам целевого обучения. Те же студенты, а таких всегда больше, кто находится в поиске себя, получают возможность первые два года получать базисные, междисциплинарные знания, и только с третьего года выбирать специализацию. И это хорошо», - резюмирует Реморенко.

Если ты такой умный, почему ты такой бедный?

Ментальность россиян такая, что диплом о высшем образовании часто стремятся получить по совершенно неэкономическим причинам, убеждена член президиума Российской Академии образования, депутат Госдумы Лидия Антонова.

«Если речь идет о родителях, то они видят свой долг в том, чтобы ребенок во что бы это ни стало окончил вуз. Когда речь идет о взрослых людях, многие рассматривают «корочки» как своего рода социальную страховку от увольнения или в иных ситуациях, когда надо будет отстаивать свое место на рынке труда. Из-за этого огромное количество обладателей дипломов работают на позициях, где это образование вообще не нужно. Понятно, что наличие у них диплома никакого влияния на развитие экономики не оказывает», - подчеркивает она.

Депутат видит позитивный тренд в том, что менталитет россиян стал меняться под грузом экономических проблем, и высшее образование перестало выглядеть самоцелью для вчерашних школьников и их родителей. Она подтверждает санкт-петербургские данные, что конкурс на места в УСПО, даже на платные, сегодня показывает исторические рекорды.

«Рабочие профессии привлекают все больше молодежи именно тем, что они будут востребованы в любой экономической ситуации. Чего нельзя сказать, к примеру, про инженеров или ученых, которые работают в своих НИИ скорее из энтузиазма, чем ради денег», - почти цитирует она знаменитую фразу тогдашнего премьера Дмитрия Медведева, что учитель – это призвание.

Задачей законодателей и правительства депутат видит такое распределение трудовых ресурсов, которое учитывало бы реальные потребности национальной экономики и не поощряло бы граждан получать «необеспеченные» дипломы о высшем образовании.

Управленческие усилия государства должны быть направлены на то, считает Антонова, чтобы претенденты на высшее образование реально понимали свои перспективы и готовились работать в тех сферах экономики, где их умения будут востребованы. Даже если это непрестижные рабочие места «вроде поваров, охранников или дизайнеров», приводит она пример.

«Это порочная психология – стремиться к диплому исключительно в надежде, что он станет гарантией от безработицы», - еще раз напоминает депутат.

На зимовку становись

У идеологии, которая высказана Лидией Антоновой есть, правда, привкус сословного высокомерия. Вместо того, чтобы поощрять творческий поиск молодежью своего места в жизни депутат считает правильным для государства прививать молодым россиянам психологию фатализма, замаскированную под прагматизм. Ну и энтузиазм молодых ученых и конструкторов, это явно плюс, а не минус. Иное дело, что им следует прилично платить, но он об этом ли и должны заботиться депутаты?

С тем, что тренд на отказ от высшего образования в пользу среднетехнического следует воспринимать как позитивный, в корне не согласна директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Она рассматривает перетекание студентов из вузов в учреждения СПО как процесс вынужденного приспособления к экономическим реалиям, а не как драйвер будущего роста экономики страны.

«Молодые люди на примере родных и знакомых видят, что получение высшего образования – это в ряде случаев овчинка, которая не стоит выделки, потому что молодым специалистам предлагаются работы с недостойно низкой оплатой, с плохими условиями труда. Это не потому, что работодатели злые и жадные. Во многих регионах просто отсутствует техническая база для трудоустройства высококлассных специалистов. Выпускники 9-х классов идут учиться в организации СПО, не видя смысла 4 года тратить ради такой перспективы и предпочитают ставить себе более приземленные задачи», - объясняет Клячко.

Она приводит цифры, согласно которым в 2020/21 учебном году число поступивших в УСПО впервые в постсоветское время превысило число поступивших в вузы. Но, продолжает она, это не только не закладывает фундамента для будущего технологического прорыва, а напротив, консервирует отставание российского экономики.

«Многие ребята в новом поколении готовят себя не для выполнения задач развития, а просто стараются быстрее выйти на рынок труда и начать зарабатывать. Кстати, как уже было сказано, в основном в УСПО идут ребята после 9 класса, а это ставит отдельный вопрос – что не так в школах, что ребята массово стремятся уйти оттуда?» - задается вопросом эксперт.

Высокое относительно других стран количество людей с высшим образованием в России не трансформируется в сравнимые научно-технические достижения потому, что экономика не предъявляет на них адекватный спрос, а значит, реальное количество «мозгов» в российской экономике ниже, чем их имеется по статистике. И тогда всё становится на свои места, говорит эксперт.

«В развитых странах высшее образование, как правило, является гарантией того, что человек пожизненно обеспечил себе достойное место работы, достойный заработок и социальный статус. Хотя, например, более 50% выпускников знаменитого Гарварда работают не по полученной специальности - чем быстрее меняется экономика, тем больше специалистов работают не по специальности. А у нас 34 процента занятого населения - обладатели вузовских дипломов, но в отраслях, нацеленных на технологическое развитие, их пока значительно меньше. То есть реальное соотношение с другими развитыми странами оказывается не в нашу пользу», - констатирует она.

В чем она солидарна с Игорем Реморенко, это в том, что причиной перетекания абитуриентов из вузов в колледжи является снижение уровня благосостояния россиян, из-за чего семьи стремятся как можно раньше отправить своих чад «в люди»: «Большинство родителей начинают смотреть на высшее образование для детей как на непозволительную роскошь, даже если речь идет о бюджетных местах», - подытоживает Татьяна Кличко.

