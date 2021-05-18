Россия обогнала США и ЕС по ценам на электроэнергию для промышленников

Электроэнергия для промышленных предприятий в России оказалась дороже, чем странах Европы и США, передает «Коммерсант», ссылаясь на расчеты «Сообщества потребителей энергии». Издание уточняет, что средняя цена для промышленников России, которые получают электроэнергию от распределительных электросетей высокого уровня напряжения, в прошлом году составила 7,34 цента за киловатт-час. Этот показатель оказался выше, чем в Турции, Испании, Финляндии, Франции и Норвегии.

При этом в Минэнерго, комментируя изданию исследование, сообщили, что цены на электроэнергию в России одни из самых низких в мире. Чиновники подчеркнули, что оптовые цены в стране сопоставимы с тарифами в других странах, при этом для внутреннего потребителя стоимость электроэнергии значительно ниже.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты «Сообщества потребителей энергии» можно назвать некорректными из-за отсутствия в их исследовании таких факторов, как цены электроэнергии, волатильность валютных курсов, паритет покупательной способности, влияние цены на электроэнергию на стоимость конечной продукции.

