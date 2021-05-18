Россияне надувают кредитные пузыри

Если в прошлом году ЦБ волновала стабильность финансовых рынков, то сейчас на первый план выходит тема долговой нагрузки населения и возможного формирования «пузырей». Такое заявление сделала, выступая в Госдуме, зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Она отметила, что к текущему моменту долговая нагрузка населения достигла исторически самого высокого уровня, и это требует от регулятора активных действий.

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«Кое-где можно говорить о "пузырях", — передает слова Юдаевой Finmarket. — Долговая нагрузка на самом деле на исторически высоком уровне, поэтому мы сейчас в рамках возврата к докризисной ситуации повышаем с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам».

В том, что ЦБ увидел признаки «пузыря», нет ничего удивительного, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. За апрель население прокредитовалось на 1,3 триллиона рублей — это рекордный показатель за всю историю. Предыдущий пик выдачи займов был в марте прошлого года, прямо перед локдауном, — около триллиона.

Вопрос в другом: почему признаки того, что кредитование вступает в опасную фазу, регулятор заметил только сейчас, задается вопросом аналитик. Неужели весь аппарат ЦБ был в прошлом году до такой степени занят финансовыми рынками, что не понимал: льготная ипотека вкупе со снижением ключевой ставки простимулируют кредитование физических лиц настолько, что кредитный портфель раздуется до 21,2 триллионов рублей, прибавив 4,4% за первый квартал? Но главное — тот факт, что о пузыре кредитования заговорили сейчас, ничего не значит. Да и сама рекордная долговая нагрузка на данный момент — тоже не самый важный фактор.

Нужно понимать, что показатель долговой нагрузки будет расти и дальше, говорит Коган. 2021 год уже серьезно обновляет рекорды по банкротствам физических лиц. За первый квартал их число (по сравнению с первым кварталом прошлого года) выросло на 81,5%, до 40,5 тысяч, и годовое значение легко может добраться до 200 тысяч. В результате огромное количество людей не смогут в ближайшие годы занимать управленческие должности и создавать юридические лица, поскольку будут признаны банкротами — как в судебном порядке, там и во внесудебном, через МФЦ, если долги не превышают полмиллиона рублей.

ЦБ просто стоит признать свой управленческий провал и факт того, что кредитование перестали сдерживать, чем и спровоцировали такую ситуацию, подводит итог Коган.

Долговая нагрузка населения действительно резко выросла, признает специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в РФ Сергей Григорян. Такая тенденция наблюдается не только в России, но и во многих других странах. Череда экономических потрясения прошлого года не могла не сказаться на благосостоянии населения. Во многом уровень долговой нагрузки вырос из-за ипотечных кредитов, которых в прошлом году и в начале 2021 года было выдано рекордное количество.

Но одновременно с увеличением количества выданных кредитов банки повысили требования к заемщикам, отмечает Григорян. Несмотря на то, что процентные ставки находились на минимуме, кредиты стали менее доступны для неблагополучных заемщиков. Это позволяет говорить о том, что «финансовой катастрофы» все же не предвидится. Уровень долговой нагрузки не будет продолжать расти, поскольку ситуация хоть и медленно, но начинает стабилизироваться, уверен эксперт.