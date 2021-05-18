Курс доллара: рубль будет находиться в узком коридоре

Курс доллара снизился к рублю на торгах во вторник. Доллар к рублю открылся на уровне 73.81, в то время как евро начал торги на отметке 89.65 . К 16:59 доллар снизился, дойдя до отметки 73.70 рубля, а евро поднялся до 89.98 рубля. Индекс DXY при этом c 90.3 пункта откатился до 90,19 пункта



«В начале торгов рубль пытался укрепляться на позитивном внешнем фоне, но затем стал снижаться в основном за счет роста пары EUR/RUB на фоне активного укрепления евро на мировом рынке. В результате рубль вышел в умеренный минус к бивалютной корзине», - комментирует аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Глобальные площадки поначалу демонстрировали восходящую динамику, однако утром перешли к планомерной коррекции. Нефтяные цены некоторое время продолжали расти, обновив двухмесячные вершины, но после открытия европейской сессии также просели. На этом фоне рубль увеличил потери. Поддержку рисковым активам оказали прозвучавшие вчера очередные заявления чиновников ФРС о сохранении ультрамягкой монетарной политики американского регулятора, невзирая на всплеск инфляции, который, по мнению ФРС, является временным», - подытожил аналитик.

Ожидания по краткосрочному движению рубля находятся в диапазонах 73.6 — 73,9 и 89,6 — 90,4 в паре с долларом и евро соответственно.

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