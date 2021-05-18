«Сбербанк», ВЭБ.РФ и РФПИ получат по 25% акций «Просвещения»

«Сбербанк», ВЭБ.РФ и Российской фонд прямых инвестиций станут акционерами ОАО «Просвещение» – каждый акционер будет владеть 25% акций издательства, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу «Сбербанка».

«Сделка является продолжением многолетней совместной работы по развитию современного российского образования», — говорится в сообщении «Сбербанка».

Перед подписанием соглашения 100% акций «Просвещения» оценивались в 108 млрд руб. Ожидается, что новая структура акционеров будет создана в июне. В совет директоров «Просвещения» войдут восемь директоров, по два представителя от «Сбербанка», РФПИ, ВЭБ.РФ и нынешних акционеров издательства.

Наша справка:

«Просвеще́ние» — российское специализированное издательство учебной и педагогической литературы, основанное в 1930 году. В 2017 году проведена трансформация издательства в группу компаний, в рамках которой выделена Управляющая компания и три Дивизиона: АО «Издательство „Просвещение“», АО «Академия „Просвещение“» и ООО «Торговый Дом „Просвещение-Регион“».

В 2018 году министерство просвещения Российской Федерации утвердило новый Федеральный перечень учебников, в который были включены 573 учебника издательства «Просвещение» – 42% от их общего количества.

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