СМИ: Amazon планирует приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. ведёт переговоры о покупке американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer.

По данным газеты Financial Times, которая ссылается на источники, знакомые с ситуацией, сумма сделки составит 9 млрд. долл. При этом стало известно, что MGM Holdings, владеющая студией Metro-Goldwyn-Mayer, уже приступила процесс продажи, выбрав для этого банки.

Источники издания также утверждают, что новости о возможной покупке MGM компанией Amazon поступили в условиях консолидации в секторе. Так, несколько лет назад американский телекоммуникационный гигант AT&T приобрёл Warner Bros, а Disney купила ключевые активы студии 21st Century Fox. В свою очередь студия Universal ушла под контроль Comcast, а Paramount – стала частью Viacom.

Ранее сообщалось, что компания Amazon за период с 31 марта 2020 года до 31 марта 2021 года получила чистую прибыль в размере 26,9 млрд долл. Показатель превысил общую прибыль в размере 24,7 млрд долл. за три полных года до начала пандемии коронавирусной инфекции с 2017 до 2019 гг.

При этом в первом квартале 2021 года рост чистой прибыли Amazon составил 8,107 млрд долл., или 15,79 долл. в расчете на акцию. За аналогичный период 2020 года рост составил 2,535 млрд долл. или 5,01 долл. на акцию.

