СМИ: Байден не хочет вводить санкции против Nord Stream 2 AG

Администрация президента США Джо Байдена откажется от планов ввести санкции против от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, сообщает РБК со ссылкой на портал Axios.

Источники издания сообщили, что Госдепартамент в ближайшее время направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», против которых американские законодатели потребовали ввести санкции. Госдеп, по словам источников Axios, признает, что юридическое лицо, отвечающее за проект, Nord Stream 2 AG, и ее генеральный директор занимаются санкционной деятельностью. Однако внешнеполитическое ведомство США откажется от применения этих санкций, сославшись на национальные интересы США, рассказали собеседники издания. По их словам, санкции будут введены против нескольких судов, участвующих в проекте «Северный поток – 2».

«Этот запланированный шаг также создает странную ситуацию, в которой администрация Байдена будет наказывать суда, участвующие в строительстве «Северного потока – 2», но отказывается ввести санкции против компании, отвечающей за проект», – сообщает издание. Источники Axios рассказали, что Байден не желает портить отношения США с Германией из-за «Северного потока – 2».

12 февраля журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники в Берлине написал, что чиновники Евросоюза и Германии ведут переговоры с США о возможной сделке, которая позволит вывести из-под американских санкций газопровод «Северный поток – 2», сообщает издание Finanz.ru.

По данным Der Spiegel на переговорах обсуждается «стратегический пакет», в который Германия предлагает ввести механизм прекращения поставок газа по «Северному потоку – 2»» в случае нарушений Россией прав человека и международного права, а также заключить соглашение о международном энергетическом партнерстве с учетом интересов США и Украины. Кроме того, Берлин готов выделить 1 млрд евро на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа из США Переговоры с американцами находятся на начальной стадии, и реакции Вашингтона на эти предложения еще не последовало, сообщали источники Der Spiegel.

2 февраля германская газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного американского чиновника из администрации президента США сообщила, что в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский лидер заявил, что может снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на пакет договоренностей с Германией. Издание не сообщило всех требований американской стороны к Германии, но они, якобы, включают в себя гарантии сохранения транзита российского газа через Украину и комплекс мер по снижению зависимости ЕС от российского газа.

4 февраля глава пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может принять решение по санкциям в отношении газопровода «Северного потока – 2» во время завершения его строительства или его сертификации – то есть после завершения его строительства и ввода в эксплуатацию.