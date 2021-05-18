США потребуют от Азербайджана вывести войска с территории Армении

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил, что американская сторона потребует от Азербайджана вывести войска с армянской территории, сообщает ТАСС. Со ссылкой на пресс-службу главы кабмина Армении.

«Американская сторона сочла неприемлемыми и провокационными действия азербайджанских ВС на территории Армении и заверила, что позиция США будет представлена руководству Азербайджана с требованием вывести свои войска с территории Армении», – говорится в сообщении пресс-службы Пашиняна.

Кроме того, Салливан высоко оценил сдержанность, проявленную армянской стороной в этой ситуации, и попытку решить проблему не военным, а дипломатическим путем. Американская сторона также выразила озабоченность по поводу содержащихся в Азербайджане армянских пленных и подчеркнула необходимость их возвращения, отмечается в сообщении пресс-службы правительства Армении.

15 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. «Вчера была достигнута договоренность, что сегодня ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи», – сказал Пашинян на внеочередном заседании по ситуации на границах Армении.

По словам Пашиняна, представитель 102-ой российской военной базы подключился к переговорам с представителями ВС Азербайджана по ситуации на границах Армении. «Примечательно, что наши карты и карты российской военной базы подтверждают наши утверждения о принадлежности данной территории и приграничных координат», – сказал Пашинян.

15 мая секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонной беседы со своим таджикским коллегой Насрулло Махмудзодой назвал сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию испытанием для ОДКБ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского СБ. «Григорян подчеркнул, что сложившаяся ситуация сама по себе беспрецедентна для ОДКБ и в этом смысле является своеобразным испытанием и имиджевым вопросом как для структуры международной безопасности», –говорится в сообщении совбеза Армении.

Пашинян поручил главам МИД, Минобороны, секретарю Совбеза начать консультации в соответствии со статьей 2 Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в связи с вводом вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении в Сюникской области.

В пресс-службе ОДКБ заявили, что внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе и при дальнейшем ее обострении готовы предпринять меры, предусмотренные Договором о коллективной безопасности. В октябре 2020 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщал, что организация может вмешаться в военный конфликт в Карабахе в случае угрозы суверенитету Армении или прямого военного нападения на нее.

14 мая, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.

«Президент Франции напомнил, что Париж выступает за территориальную целостность Армении. Он заявил о необходимости немедленного вывода азербайджанских военных с армянской территории. Франция выступает за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН. Это обеспечило бы региональную стабильность и безопасность», – говорится в сообщении Елисейского дворца.

12 мая власти города Горис Сюникской области Армении сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. Пашинян заявил, что действия Азербайджана – «это заранее спланированная провокация, у них фальшивые карты, которыми хотят обосновать, что находятся в рамках границ Азербайджана».

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