У мусора кончается время

Около 25 млрд рублей – столько, по оценкам «Сообщество потребителей электроэнергии» для крупных предприятий будет стоить изменение установленных в договоре условий. Письмо с соответствующими расчетами союз накануне отправил в Правительство РФ (копия есть в распоряжении редакции).

Сейчас «РТ-Инвест» ведет строительство пяти мусоросжигательных теплоэлектростанций (МТЭС): четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Планируется, что на них будут сжигать в общей сложности по 3,35 млн тонн отходов в год. «РТ-Инвест» обязан ввести объекты 1 декабря 2022 года. За каждый месяц задержки предусмотрен штраф в 25% от гарантированного платежа за мощность. Пока станция не запущена, инвестор теряет платеж за мощность, при этом срок договора не продлевается.

По факту строительство идет за счет оптового энергорынка, по механизму ДПМ ТБО. Он предполагает, что финансирование строительства заводов идет за счет оптового рынка электричества и мощности (ОРЭМ) – главным донором которого выступает крупная промышленность. В итоге в результате стройки пяти заводов в двух регионах цена на электроэнергию растет по всей России.

О том, что «РТ-Инвест» может не успеть в установленные сроки, стало известно в феврале этого года. По данным того же «Коммерсанта», тогда представитель компании на совещании у вице-премьеров Александра Новака и Виктории Абрамченко заявил, что задержка может составить целый год. Причина – сбои поставки оборудования и другие коронавирусные обстоятельства.

Кроме того, у «РТ-Инвест» возникли и другие сложности: например, с предельной величиной газа в объеме сжигаемого топлива в ДПМ ТБО. По данным источника «Эксперта», компания отправила в Правительство РФ письмо с предложением об увеличении предельной доли газа до 20%. Сейчас, в случае несоблюдения соотношения можно лишиться статуса ВИЭ, а без него - платежей по ДПМ ТБО. В том же письме «РТ-Инвест» просит отсрочку ввода пяти МТЭС на 1 год с отменой штрафа.

Стоит отметить, что МТЭС в России приравнены к возобновляемым источникам энергии, при этом затраты на их строительство значительно превышают стоимость других ВИЭ. Так, по данным «Коммерсанта», плановые затраты на строительство МТЭС - 378,7 тыс. рублей за 1 кВт. Это втрое больше показателя для АЭС, ВИЭ, угольных ТЭЦ и тд. Часть платежа за мощность падает на оптовый рынок, часть – на региональные потребители.

Устали платить

Просьбы и обстоятельства «РТ-Инвест» у крупных потребителей сочувствия не вызвали. По мнению «Сообщества потребителей энергии» перенос даты начала поставки мощности и продления срока действия договора ведут к увеличению срока поставки мощности и нарушают интересы потребителей энергии.

«Действующий ДПМ ТБО уже предусматривает условия освобождения сторон договора от ответственности на разумный период, в случае, если обстоятельства непреодолимой силы носят временный характер и препятствуют исполнению обязательств. Для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать наличие и продолжительность их действия, наличие причинно-следственных связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств, принятие разумно ожидаемых мер для предотвращения возможных рисков. Таким образом, менять срок начала поставки мощности не требуется», - говорится в тексте письма к Правительству.

Также участники рынка скептически относятся к возможности изменения условий квалификации генерирующего объекта и увеличение доли природного газа.

«Изменение пропорции топливного баланса с увеличением доли ископаемого топлива сокращает отличие мусоросжигательных электростанций от обычных газовых или угольных электростанций, стоимость содержания которых в 25 раз ниже мощности МСЗ, составляющей около 5 млн рублей/МВт в месяц», - отмечается в письме.

По данным «Коммерсанта», «РТ-Инвест» обосновывает сою просьбу примерно так: с отходами могут быть перебои в поставках, проблемы с их качеством, поэтому иногда оператор будет вынужден увеличивать объем добавки газа для обеспечения процесса горения.

А ассоциации же такой проблемы не видят: краткосрочное увеличение потребления природного газа незначительно повлияет на изменение топливного баланса.