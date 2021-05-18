Европу охватила углеродная лихорадка

Загрязнять воздух Европы, как говорится, себе дороже. Стоимость выброса одной тонны двуокиси углерода в атмосферу в начале мая превысила 50 евро, тогда как в разгар пандемии она находилась на уровне 20 евро. При этом эксперты считают, что углеродная лихорадка еще не достигла пика. Лоусон Стил из Berenberg, например, полагает, что к концу года цена тонны поднимется до 110 евро!

Причиной резкого рывка цен на рынке квот на эмиссию парниковых газов, по мнению CNBC, стали амбиции Евросоюза в борьбе с изменениями климата и рост инвестиций на этом специфическом рынке. Именно в Брюсселе появилась первая в мире Система торговли выбросами парниковых газов (ETS), главным образом, двуокиси углерода (СО2) в атмосферу. Сейчас она покрывает почти 40% всех выбросов парниковых газов в Европе.

Статья по теме: Reuters: Через 10-15 лет Европа откажется от газа

Для каждого сектора промышленности и каждой компании выделена своя квота на выбросы. Причем, эти квоты можно как покупать, так и продавать. Например, при превышении допустимого уровня выбросов парниковых газов, чтобы не платить очень большие штрафы, можно купить необходимое количество тонн СО2 у компании, у которой с выбросами все в порядке, как, например, у Tesla, зарабатывающей сотни миллионов на продаже своих квот.

В понедельник цена выброса тонны СО2 составила 56,34 евро. Это не рекорд, но очень к нему близко.

ЕС планирует снизить выбросы парниковых газов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 г. на 55%, а к 2050 году полностью избавить воздух Старого Света от СО2.

Статья по теме: Принуждение к трансграничному углеродному регулированию

Ожидалось, что цены на выбросы в 2021 году будут в среднем 40 евро за тонну СО2, а к концу десятилетия поднимутся до 80. Аналитики компании Refinitiv, составляющие каждый год «Обзор углеродного рынка», однако считают, что к 2030 году цены вырастут до 89 евро. Некоторые экономисты уверены, что и это далеко не предел.

От стремительного роста цен на углеродном рынке больше всего пострадают авиалинии, предприятия химической отрасли и металлургии и добывающие компании. Больше всего, по мнению Лоусона Стила, выиграют коммунальщики.

Компании, которым стремительный рост цен на выбросы крайне невыгоден, жалуются, что им придется снижать инвестиции в производство и новые технологии, что замедлит отказ от ископаемых видов топлива и переход к «зеленой» энергетике.

Аналитики, кстати, подсчитали, что для перехода на возобновляемые технологии цены должны быть как минимум вдвое выше нынешних. О необходимости повышения цен говорил в начале мая и заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, отвечающий в Европе за климат.

В ETS имеются слабые места. Например, в ближайшие месяцы Брюссель планирует объявить о реформе Системы, направленной в числе прочего и на борьбу с так называемыми «углеродными утечками». Так называют переводы компаниями производств на другие континенты из-за относительно высоких цен в Европе. С ними Тиммерманс намерен бороться при помощи механизма таможенной углеродной корректировки (CBAM), который начнет действовать в 2023 году.

В ЕК считают, что за счет углеродных утечек ЕС теряет от 5 до 14 млрд евро в год, которые бы очень пригодились Брюсселю. Аналитики Morgan Stanley полагают, что в долгосрочной перспективе СВАМ пойдет на пользу некоторым компаниям, но он может привести и к обострению отношений между членами Евросоюза и их торговыми партнерами.

Все дело в том, что хотя европейские страны, естественно, стремятся выполнить поставленные Брюсселем задачи по выбросам, темпы их сокращений для отдельных государств слишком высоки. Особенно это относится к странам, сильно зависящим от экспорта.