В Кремле рассказали о летнем отпуске Путина

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин собирается провести свой летней отпуск.

По словам представителя Кремля, полноценного отпуска у главы РФ предстоящим летом не будет, так как более чем на несколько дней Путин не может отойти от регулярных каких-то рабочих мероприятий, передаёт РИА Новости.

«Полноценного отпуска у президента точно не будет. Это просто не позволяет ему его должность главы государства, поэтому никаких отпускных планов у него нет», – пояснил Песков.

При этом он подчеркнул, что российский лидер какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом.

«Но пока мне неизвестно о каких-то конкретных планах Владимира Владимировича по посещению определённых мест», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

