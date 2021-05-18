В Минэнерго Украины попросили запретить импорт электроэнергии из РФ

Герман Галущенко – глава Минэнерго Украины – обратился к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

«Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

При этом в пресс-службе Минэнерго «самостийной» пояснили, что Галущенко направил обращение к Национальной комиссии по ограничению импорта электроэнергии «из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества», так как это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E).

В ведомстве также утверждают, что импорт электроэнергии из России якобы угрожает энергетической безопасности страны.

