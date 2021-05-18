В Москве выдано почти 70 тысяч льготных ипотечных кредитов в 2021 году– заммэра Ефимов

Льготная ипотека поддерживает высокий спрос на жилье и стимулирует развитие столичного строительного комплекса. Объем ввода недвижимости в Москве в марте превысил показатели 2020 года на 6,5%. Всего за I квартал 2021 года в столице ввели 1 141,5 тысячи кв. метров жилья или 6,4% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Это второй показатель среди субъектов Российской Федерации после Московской области.

«С начала действия госпрограммы льготного ипотечного кредитования Москва занимает первое место по сумме выданных льготных кредитов. По состоянию на 6 мая 2021 в столице было выдано 69,9 тысячи кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей или 28% от общего объема выданных в Российской Федерации льготных ипотечных кредитов. При этом за январь-апрель текущего года выдано 21,3 тысячи кредитов на общую сумму в 129,7 млрд рублей», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Управлением Росреестра по Москве с января по апрель 2021 года зарегистрировано 39 485 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 44% превышает аналогичный показатель 2020 года, когда было оформлено 27 488 ипотек, и на 36% выше рекордных четырех месяцев 2019 года (28 948).

В месячном выражении апрель с результатом 12 951 превысил март на 14% (11 404). При этом, если сравнивать с апрелем прошлого года, именно тогда впервые начали действовать строгие карантинные ограничения, количество сделок увеличилось почти в пять раз (394%), в апреле 2020 зарегистрированы 2 624 ипотечные сделки.

«С начала года апрель стал абсолютным рекордсменом по количеству регистраций ипотечного жилья, незначительно (69 договоров) уступив прошлогоднему лидеру-декабрю, когда было зафиксировано больше 13 тысяч и пока это наивысший объем за все время учета ипотечного жилищного кредитования в Москве», - отметил Игорь Майданов, руководитель управления Росреестра по Москве. - Как и в прошлом году мы наблюдаем поступательный рост количества сделок в преддверии окончания льготной ипотеки. Начиная с февраля их число от месяца к месяцу растет в среднем на 19%».