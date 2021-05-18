В России ожидается подорожание чая

В России могут резко вырасти цены на чай из-за возможного закрытия ряда крупных плантаций в Индии в связи с распространением коронавируса, о чем с 17 мая поставщики начали уведомлять розничные сети.

Ранее Financial Times сообщала о закрытии минимум 90 плантаций в провинции Ассам (Индия) из-за массового заражения рабочих коронавирусом. По словам собеседника издания «Коммерсантъ» контрагенты пытаются индексировать закупочные цены на 12%.

Россия является традиционным крупным импортером индийского чая, 90% которого приходится на черный чай, поделился с изданием глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По данным за прошлый год в Индии произвели 1,256 млн тонн чая, РФ импортировала 147 тысяч тонн. При этом Чантурия прогнозирует, что цены на чай могут подняться в России только в сентябре, поскольку пик сезона сбора чая приходится на июнь-август. Он также не исключает, что при критичном подорожании данного товара для конечных потребителей, государство может начать контролировать ценообразование, как в случае с подсолнечным маслом и сахаром.

В Минсельхозе, комментируя информацию, заявили, что пока не видят предпосылок для резкого роста цен и дефицита чая на внутреннем рынке из-за ситуации в Индии. По словам чиновников, импорт из Индии может быть замещен поставками из других стран, таких как Шри-Ланка и Кения.

При этом российские производители чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури» уверены, что поставки из Индии нельзя восполнить сырьем из прочих стран.

В ближайшее время ассоциация «Росчайкофе» намерена обратиться в Минсельхоз и Минфин с предложением ввести для чая льготную ставку НДС в 10% против действующих 20%, что, по мнению, Чантурии, позволит стабилизировать цены для конечных потребителей.

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