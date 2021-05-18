В России выявили за сутки 8,1 тыс. новых случаев COVID

В России суточное число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 8 183 в 84 регионах РФ, передает оперштаб. Нарастающим итогом за все время в стране выявили 4 957 756 ковид-больных.

За сутки было выписано из российских больниц 8 972 пациента. В общей сложности успешно перебороли заболевание 4 572 226 человек. Доля выписанных пациентов остается на уровне 92,2% от общего числа заразившихся, передает оперштаб.

Число безвозвратных потерь достигло 116 575 человек, из которых скончались за последние 24 часа 364 пациента. Днем ранее летальных исходов было зафиксировано 340. Условная летальность осталась на уровне 2,35%, следует из данных штаба.

В Москве суточный прирост составил 2 430, 59 летальных случаев от инфекции, выздоровели 2 364 пациента. Столица продолжает лидировать в антирейтинге регионов с наибольшим распространение коронавируса. Далее следуют Санкт-Петербург (+772) и Московская область (+709).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 163 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек. На первом месте по общему числу заболевших находятся США (более 32,9 млн случаев), далее следует Индия (более 24,9 млн), Бразилия (свыше 15,6 млн), Франция (более 5,9 млн) и Турция (5,1 млн). Россия по этому показателю находится на шестом месте в мировом антирейтинге стран с наибольшим распространением коронавируса.

