ВТБ примагнитил «Дикси»

Один из крупнейших российских ритейлеров, «Магнит», приобретает своего конкурента — розничную сеть «Дикси», сообщил «Магнит» в пресс-релизе во вторник.

Под брендом «Дикси» в России работает 2651 «магазин у дома». По данным «Магнита», приобретаемый бизнес приносит прибыль – в 2020 году она составила 281,4 млрд руб. В состав группы компаний входят супермаркеты различных форматов: «Дикси», «Квартал», «Дешево», «Виктория», «Мегамарт», «КЭШ» и франчайзи «Первым делом». «Дикси» занимает 30 место среди крупнейших частных компаний в России по рейтингу Forbes.

В то же время, с приобретением «Дикси» физическое присутствие «Магнита» увеличивается лишь чуть более чем на десять процентов: у «Магнита» на конец 2020 года работали 21 564 торговые точки. То есть, по объему выручки (1,4 трлн руб за минувший год) «Магнит» выглядит рядом с «Дикси» гигантом.

Собственником «Дикси» является Mercury Retail Group Ltd, которая продала дочерней компании «Магнита» — АО «Тандер» — 100 процентов акций дискаунтера за 92,4 млрд руб.

Сам «Магнит» его основатель Сергей Галицкий в 2018 году продал за 138 млрд руб. Покупателями стали группа ВТБ (получила 29,1% акций), инвесткомпании «Марафон групп» (13,8%), а оставшиеся акции размыты между миноритариями. Их стоимость во вторник выросла на 3,5% после объявления о предстоящей сделке.

Продать, пока берут

Эксперт рынка FMCG Александр Афиногенов предполагает, что смысл продажи группой Mercury Retail своего прибыльного актива может быть двояким.

«Либо у владельцев “Дикси” есть прогноз, что прибыльность этих магазинов не вечная и надо выходить в кэш, пока этот актив остается привлекательным. Возможно, у них есть какие-то расчеты, что ликвидность этого актива упадет. Основанием для такого прогноза может быть агрессивное наступление конкурентов в формате «магазин у дома». Борьба за место в этой нише требует инвестиций, которых у Mercury сейчас нет», — анализирует он.

Второй версией, почему Mercury Retail Group пошла на продажу «Дикси», может быть, как раз поиск капиталов для развития остальных проектов группы, которые кажутся компании более перспективными и востребованными.

«Положение внутри самой “Дикси” достаточно мутное, там постоянно меняется менеджмент, и такая чехарда не идет на пользу торговой сети. Поэтому избавиться от нее означает одним выстрелом убить двух зайцев, второй из которых – возможность проинвестировать вырученные средства, к примеру, в алкомаркеты “Бристоль” или “Красное & Белое”, супермаркеты “Виктория” или в какие-то еще активы», — предполагает эксперт.

Государство пошло за покупками

«Дикси» переживает не самые лучшие времена после того, как акционеры компании разочаровались в иностранном менеджменте в лице Педро да Сильвы и в 2017 году пригласили на эту работу россиянина Сергея Белякова. Но дела не пошли и у него, и Беляков оставил компанию два года спустя. Особенно бледно «Дикси» выглядит на фоне того же «Магнита», который из региональной краснодарской компании за четверть века вырос до сети, охватывающей 65 регионов России.

«Изначально “Магнит” производил очень депрессивное впечатление магазина для нищебродов. На сегодня он, конечно, не стал аналогом “Азбуки вкуса”, но те покупатели, которые чурались “Магнита” и закупались в “Пятерочках”, более не брезгуют им. А “Дикси”, что говорится, шла к Одессе, а вышла к Херсону. Непонятно, какую нишу эта сеть занимает», — говорит Афиногенов.

По мнению эксперта, после покупки сети менеджменту «Магнита» придется «отмывать» ее от приобретенного в последние годы «неприличного» имиджа, интегрируя в собственные форматы, стандарты и регламенты. Например, переформатировав магазины под «Магнит-Семейный» и «Косметик».

Учитывая, что основным мажоритарием «Магнита» является крупнейший государственный банк, расширение присутствия сети автоматически означает и увеличение доли государства в секторе ритейла. И это очень позитивное развитие, убежден Афиногенов. Он указывает, что частные ритейлеры пытаются завлекать публику всевозможными арабесками, которые абсолютно не нужны девяти из десяти покупателей, но стоимость введения которых перекладывается в цены на полках.

«Красивое освещение, мраморные полы, какие-нибудь средства распознавания лиц — зачем это нужно пенсионеру, который пришел в магазин не на хайтек любоваться, а бутылку молока купить? Покупателю надо купить товар по приемлемой цене и не тратить время у кассы. А за романтической атмосферой он в кафе пойдет», — говорит эксперт.

На рынке ритейла, добавляет он, государство должно присутствовать как регулятор: не административный, а как крупный игрок, и единственный способ как-то ограничить «алчность частных ритейлеров» — это усиление государственного присутствия в розничной торговле.

«Мы, скорее всего, увидим, что цены в бывших магазинах “Дикси” на ряд групп товаров снизятся, потому что общий оборот единой сети увеличится. А на некоторые категории товаров цены в “Дикси” безосновательно завышены, как эхо из тех времен, когда ее менеджмент пытался придать сети имидж дискаунтера среднего уровня», — напоминает эксперт.

Афингенов ожидает, что следующим объектом интереса государства на рынке ритейла «естественным образом» станут активы группы Х5 (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик»).